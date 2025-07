ベルメゾンから、「ムーミン」4WAYソファーベッドが新登場。

ムーミン一家が暮らす「ムーミンやしき」をイメージした、ユニークなインテリアグッズです!

また、8月9日の「ムーミンの日」を記念して、限定トートバッグプレゼントキャンペーンも実施されています☆

ベルメゾン「ムーミン」4WAYソファーベッド

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、ムーミン一家が暮らす青い円柱状の建物「ムーミンやしき」をイメージした「モチーフ型クッション付き4WAYソファーベッド」が登場。

さらに、8月9日の「ムーミンの日」を記念して、「80周年限定トートバッグ」がもらえるプレゼントキャンペーンが実施されます!

2025年は、1945年に小説『小さなトロールと大きな洪水』で「ムーミン」の物語が始まってから、80周年を迎えるアニバーサリーイヤー。

「ムーミン」グッズを数多く取り揃えるベルメゾンが、世界観を感じられる商品開発に力を入れ、世界中で愛されている「ムーミン」の普遍的な魅力を届けてくれます☆

今回新たに登場した4WAYのソファーベッドは、ムーミン一家が住む、青い円柱状のフォルムと赤い屋根でおなじみの「ムーミンやしき」をイメージしたデザイン。

人気キャラクター「リトルミイ」モチーフのクッションが付いており、物語の世界観を家庭でも感じる仕様になっています☆

「ムーミン」4WAYソファーベッド

価格:39,900円(税込)

「ムーミンやしき」をイメージし、使用シーンに合わせてソファー・カウチ・ベッドなど、4役こなせるソファーベッド。

「ムーミンやしき」の特徴的な青い外壁と赤い屋根瓦をデザインし、小窓からは頬杖をつく「ムーミン」が顔を覗かます☆

「リトルミイ」のダイカットクッションが付いており、「ムーミン」や「リトルミイ」と一緒にくつろいでいるような気分で使えるソファーベッドです。

背もたれは14段階の角度調整ができるリクライニング式で、座ったり寝転んだり、好みのスタイルでくつろげます!

しっかりした厚みがあり、快適な座り心地もポイントです☆

「80周年限定トートバッグ」プレゼントキャンペーン

応募期間:2025年7月18日(金)〜8月8日(金)23:59

応募概要:対象商品を5,000円(税込)以上の購入で、80周年限定トートバッグをプレゼント

※先着順のため無くなり次第、終了

※景品の数には限りがあります

※景品は注文した商品と一緒にお届け

「ムーミン」の原作者であるトーベ・ヤンソンの誕生日、8月9日は「ムーミンの日」

80周年と「ムーミンの日」を祝う、プレゼントキャンペーンが開催されています。

期間中、対象商品を税込み5,000円以上購入された方に「ムーミンの日」と80周年の特別ロゴをデザインしたトートバッグをプレゼント。

近所へのお買い物やお出かけ時のサブバッグなど、使い勝手のいい限定グッズです!

青い壁と赤い屋根に、窓から顔を覗かせる「ムーミン」デザインが可愛い、4通りに使えるソファーベッド。

「ムーミン」4WAYソファーベッドは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」で販売中です☆

