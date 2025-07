ー澤田知可子出演！うたぐすりコンサート

コープ葬祭は、2025年10月12日(日)・13日(月・祝)にKDDI維新ホールにて、シンガーソングライター澤田知可子を迎え、「うたぐすりコンサート」を開催します。

うたぐすりコンサート

日程 :2025年10月12日(日) 開場17:00/開演18:00

2025年10月13日(月・祝) 開場13:00/開演14:00

会場 :KDDI維新ホール メインホール(山口市)

チケット :一般:5,000円(税込・全席指定)

コリスクラブ会員:2,000円(税込・全席指定)

チケット販売:KDDI維新ホール窓口/ローソンチケット(Lコード:62002)/

コープ葬祭(0120-05-4040)

主催 :コープ葬祭

■澤田知可子について

1987年デビュー。

代表曲『会いたい』は日本有線大賞を受賞し、NHK紅白歌合戦にも出場。

“涙と癒しの歌姫”として、長年にわたり全国の人々の心に寄り添い続けています。

近年は「涙は心の処方箋」全国ツアーなど、聴く人の人生と向き合う音楽活動を展開。

コンサートでは、“言葉にならない想い”に寄り添うバラードを中心に構成されます。

