Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡Éé¤¬³«Ëë¡ªº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤Î2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤«¡¢ÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¤Î½éÄ©Àï¤«¡ª¡¿¾´ý¡¦Îµ²¦Àï
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄê»°ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤¬7·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê30¡Ë¤ÈÀÐÅÄÄ¾ÍµÏ»ÃÊ¡Ê36¡Ë¤¬ÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£»°ÈÖ¾¡Éé¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡¢10·î3Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ø¿Ê½Ð¡£º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬2´üÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤ë¤«¡¢º£´üÀä¹¥Ä´¤ÎÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤¬Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè1¶É¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤ÇÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡Ûº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊVSÀÐÅÄÏ»ÃÊ ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢2010Ç¯10·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡£Îµ²¦Àï1ÁÈ¡Ê1ÁÈ¡§3´ü¡Ë¡¢½ç°ÌÀïAµé¡ÊAµé¡§3´ü¡Ë¡£´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï2²ó¡£Á°´ü¤ÎÎµ²¦Àï¤Ï2ÁÈÍ¥¾¡¤«¤é·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¤È¤ÎÄ©·è»°ÈÖ¾¡Éé¤ò2¾¡0ÇÔ¤ÇÀ©¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£Æ£°æÎµ²¦¤È¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï2¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·ãÆ®¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£´ü¤Ï1ÁÈ2°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤È¶¯¹ë¤òÇË¤ê»°ÈÖ¾¡Éé¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤Ï¡¢2012Ç¯10·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡£Îµ²¦Àï4ÁÈ¡¢½ç°ÌÀïCµé2ÁÈ¡£´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï1²ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îµ²¦Àï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤â½é¡£º£´ü¤Ï4ÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤µ¤é¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÃ«¹ç×¢µª¸ÞÃÊ¡¢¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡¢¾¾ÈøÊâÈ¬ÃÊ¡¢È¬ÂåÌïÈ¬ÃÊ¤È¶¯Å¨¤ò¼¡¡¹¤ËÇË¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11¾¡2ÇÔ¡£¸½ºß10Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤ÏÁ´4¶É¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤¬Á´¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î»°ÈÖ¾¡Éé½éÀï¤òÀ©¤·¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬ÂÔ¤Ä¼·ÈÖ¾¡Éé¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ5»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë