前田講師自身が丁寧に解説！イープロジェクト『図解即戦力 PMBOK第7版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書』を解説するeラーニング講座

TRADECREATEが運営するプロジェクトマネジメント専門研修サービス「イープロジェクト(E-PROJECT)」は、今回、前田 和哉講師が執筆した書籍『図解即戦力 PMBOK第7版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書(技術評論社)』を解説するeラーニング講座の提供を2025年7月25日より開始します。

この講座は、難解に感じられがちなPMBOK(R)ガイドの知識を、書籍のページ構成に沿って前田講師自身が丁寧に解説することで、実践的かつ効率的に学習できる内容となっています。

PMBOK(R)ガイドの学習にハードルを感じていた方や、改めて体系的に学び直したい方に最適な講座であり、PMP(R)資格保有者には効率的な18PDUの取得機会も提供します。

eラーニングの特長とメリット

近年、プロジェクトマネジメントの重要性は増しており、その基盤となるPMBOK(R)ガイドへの理解が不可欠です。

しかし、専門用語の多さから学習をためらう声も少なくありません。

本eラーニングは、そのような課題を解決し、より多くのビジネスパーソンがプロジェクトマネジメントの知識を習得できるよう開発されました。

【特長】

・書籍著者による直接解説:

本講座は、書籍『図解即戦力 PMBOK第7版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書』の著者である前田 和哉講師が自ら、書籍の各ページを詳細に解説します。

書籍と併用することで、より深い理解が得られます。

・PMBOK(R)ガイド第7版のポイントに特化:

12の原理原則や8つのパフォーマンス領域など、PMBOK(R)ガイド第7版の重要ポイントを絞って解説。

短時間で効率的に学習できます(全99動画、1動画あたり約3分)。

・手軽な学習スタイル:

書籍が手元にない場合でも、講義動画で書籍画面を共有しているため、動画単独での学習も可能です。

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからの視聴にも対応しています。

・効率的なPDU取得:

PMP(R)資格保有者は、本講座修了により18PDU(Ways of Working 6PDU、Power Skills 6PDU、Business Acumen 6PDU)を取得できます。

資格維持に貢献します。

【具体的なメリット】

・PMBOK(R)ガイドの理解促進:

複雑な概念も図解と解説でわかりやすく、プロジェクトマネジメントの基礎知識をしっかりと身につけることができます。

・学習のハードル低減:

「PMBOK(R)ガイドは読みづらい」と感じていた方も、動画と書籍の組み合わせでスムーズに学習を進められます。

・キャリアアップへの貢献:

プロジェクトマネジメントの体系的な知識を習得することで、自身の業務遂行能力が向上し、キャリアアップに繋がる機会が広がります。

■講座を特にお勧めしたい方(受講対象者)

・プロジェクトマネジメントについて学習したいが、PMBOK(R)ガイドが読みづらく、学習を躊躇されている方

・PMBOK(R)ガイドを改めて学習したい方

・若手エンジニアやプロジェクトメンバーで、プロジェクトマネジメントの基礎を固めたい方

■『図解即戦力 PMBOK第7版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書』

eラーニング講座概要

□学習目標

PMBOK(R)ガイドに基づきプロジェクトマネジメントに関する基本的な知識を得ることができる

□学習時間

18時間程度

□学習フロー

1. 講義動画:全99動画(1動画あたり約3分)。

書籍『図解即戦力 PMBOK第7版の知識と手法がこれ1冊でしっかりわかる教科書』に沿って、前田講師が解説。

書籍がない場合でも視聴可能。

2. テスト:講義終了後に選択式25問のテストを実施。

満点取得が修了条件。

何度でも受験可能。

□取得PDU

18PDU(Ways of Working 6PDU、Power Skills 6PDU、Business Acumen 6PDU)

※修了条件を満たした場合

□受講料

8,800円(税込)※使用テキストを含まない

11,000円(税込)※使用テキストを含む

