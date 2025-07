日本人選手が多数所属シント・トロイデンの今季全試合をBS10で無料放送

株式会社ジャパネットブロードキャスティングは25日、全国無料放送のBS局「BS10(ビーエステン)」にて、ベルギー1部のジュピラー・プロ・リーグに所属するシント・トロイデンの2025-26シーズン全試合を放送することを発表した。ジュピラー・プロ・リーグは今月末に開幕を迎え、シント・トロイデンの初戦は7月27日(日)の26時15分キックオフ予定。この試合を26時05分から生中継することも併せて発表している。なお、公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はないとのこと。

また、今後は現地日本人選手の密着取材やベルギー・プロ・リーグのハイライトなどの特集番組の放送も予定しているようだ。放送概要と今後の試合予定は下記の通り。シント・トロイデ vs ヘント2025年7月27日(日)26時05分〜生中継(※変更の可能性あり)放送形態:全国無料第1節:7月26日(日)26:15シント・トロイデン vs ヘント第2節:8月3日(日)26:15シャルルロワ vs シント・トロイデン第3節:8月8日(金)27:45シント・トロイデン vs デンデル第4節:8月17日(日)23:00シント・トロイデン vs ラ・ルヴィエール第5節:8月23日(土)27:45ズルテ・ワレヘム vs シント・トロイデン第6節:8月29日(金)27:45サークル・ブルッヘ vs シント・トロイデン第7節:9月14日(日)26:15シント・トロイデン vs ウェステルロー※第8節以降は未定のため決まり次第公式HPで公開