『キン肉マン』“超人山脈”ザ・魔雲天 ソフビフィギュア8種！サイクロンジョー『KUFC』

サイクロンジョーは、『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、“人間山脈”ザ・魔雲天8種と4種の新製品の予約受付を、サイクロンジョー直販にて2025年7月25日(金)21:00〜から開始します。

サイクロンジョー『KUFC』キン肉マン“超人山脈”ザ・魔雲天 ソフビフィギュア8種

今回は、キン肉マン完璧超人始祖編での復活と活躍が記憶に新しい“ザ・魔雲天”に焦点を当て、予約を開始します。

キン肉マン完璧超人始祖編では、テリーマンに代わりアメリカ・グランドキャニオンの空中決闘場にて完璧超人の敵将、完璧・無量大数軍のストロング・ザ・武道と対戦。

7年間続けた鍛錬により巨大化を遂げており、この戦いは再び悪魔超人軍へ戻ったバッファローマンのため捨て石となる覚悟で臨みます。

ザ・魔雲天はテリーとの死闘は記憶に新しいですが、7人の悪魔超人の中でも、随所でスポットライトが当たる重要な役回り。

夢の超人タッグ編にて悪霊となって登場した際は、霊界ポケットの破壊や、2代目キン肉マングレートの正体にいち早く気づきそうになるなど活躍。

今回のラインナップでは、原作46周年の歴史の中においては、その一部ではありますが、『新章』、『7人の悪魔超人編』、初期原作である『そこにいたのか…魔雲天!!』より、シーンで選べる7種類をラインナップ。

KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 新章

■『キン肉マンII世』のスピンオフ作品「テリー・ザ・キッドの夜明け」より

初立体作品“KUFC 34 暴流渓 (ボルケーノ) 原作”が登場!

さらに、続編『キン肉マンII世』のスピンオフ作品「テリー・ザ・キッドの夜明け」ではテリーマン戦で絶命し超人墓場行きとなった後、テリーマンへの恨みの炎が大魔王サタンの目に止まり、次世代の正義超人を倒す命を受けて現世に復活しています。

息子・暴留渓(ボルケーノ)を作り、超人柔術の必殺テクニックを叩き込み、テリーマンの息子であるテリー・ザ・キッドと戦わせました。

今回初立体として息子・暴留渓(ボルケーノ)を発売します。

■【KUFC(キン肉マンアルティメットファイターコレクション)3周年記念商品】

KUFCはまもなく2025年9月29日で3周年を迎えます。

日頃の感謝を込めて、KUFCシリーズの“第1弾”、KUFC 02 キン肉マンソルジャー 新作と1点と KUFC 06 ウォーズマンの新原作カラー、7人の悪魔超人の盟友“ステカセキング”、“スプリングマン”の悪魔超人の2超人を同時リリース。

“5 BUY 1 GET FREE”の購入特典である”復活 火事場のクソ力”の立役者であるスグルの兄、“キン肉マンソルジャー”と、7人の悪魔超人とは関わりが深く、完璧超人始祖編では師匠ロビンマスクの遺志を引き継いで正義超人新リーダーとして獅子奮迅の活躍を見せた“ウォーズマン”を新原作としてリニューアル発売します。

“ステカセキング”は人気の漆黒カラー、“スプリングマン”は美しい鏡面加工のメッキ彩色を施した“プレミアムグレード”をKUFC3周年記念商品としてリリースします。

ザ・魔雲天の発売を記念して、3体購入で“キンコレ 37 キン肉マン キン肉万太郎 戦闘服 原作 金 シルバーアイ”、5体購入で“KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 火事場のクソ力”がもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施します。

KUFC 33 ザ・魔雲天の予約受付を、2025年7月25日(金)21:00よりサイクロンジョー直販にて開始します。

今回はザ・魔雲天の新製品7種、その息子・息子・暴留渓(ボルケーノ)、悪魔超人の盟友スプリングマン・ステカセキングの新製品2種と、及び”KUFC 3周年記念商品”のキン肉マンソルジャー、ウォーズマンを含む12種(※バナー(1))とKUFC 32スプリングマン受注アソートの12種(※バナー(2))の計24種を豪華購入キャンペーンの対象とします。

ザ・魔雲天発売キャンペーン対象商品は下記の通りです。

今回の予約対象アイテムは『キン肉マン』原作46周年における“ザ・魔雲天ヒストリー”とも言える様々なシーンから選べる“ザ・魔雲天7”種類とゆでたまご先生のキン肉マン2世のスピンオフ作品である『テリー・ザ・キッドの夜明け』からその息子、“KUFC 34 暴留渓(ボルケーノ)”と7人の悪魔超人の盟友ステカセキング、スプリングマンの新製品2種、“KUFC 3周年記念商品”のキン肉マンソルジャー、ウォーズマンを含む12種(※バナー(1))をラインナップ。

・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

今回のザ・魔雲天は過去最大ボリュームの商品となります。

企画するに当たり、通常のアプローチとは異なる魔雲天の人間臭さやその屈強な体躯の表現。

2.5等身のKUFCシリーズでどう表現するかを検討した上でKUFCならではの顔はリアルトレース+ディフォルメと言う特徴に加えて、可愛らしさとソフビならではの温かみも同居する造形を目指しました。

2025年8月発売のスプリングマン、ステカセゼブラ各種、ブラックホールの7人の悪魔超人の盟友とブラックホールの従兄でありパートナーの四次元殺法コンビ・ペンタゴンの計12種をラインナップ

キン肉マンは2024年7月より待望のTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編がスタート。

現在シーズン3を鋭意製作中。

原作は2025年46周年目を迎える、今も連載が続く大人気漫画です。

『KUFC』は以降も続々とラインナップ!

5 BUY 1 GET FREE キャンペーン

KUFC 33 ザ・魔雲天 受注アソート(上記バナー)の対象商品を5つ購入のお客様に

KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 火事場のクソ力 をプレゼント!

『復活!火事場のクソ力ーーーッ!!』

“KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 火事場のクソ力”!

【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・『3 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・上記特典は2025年10月下旬の分納手配の予定です。

3 BUY 1 GET FREE キャンペーン

KUFC 33 ザ・魔雲天 受注アソート(上記バナー)の対象商品を3つ購入のお客様に

キンコレ 37 キン肉万太郎 戦闘服 原作 金 シルバーアイ をプレゼント!

“キンコレ 37 キン肉万太郎 火事場のクソ力”

【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・『5 BUY 1 GET FREE』の併用はできません。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・上記特典は2025年10月下旬より分納順次出荷の予定です。

7 BUY 2 GET FREE キャンペーン

KUFC 33 ザ・魔雲天 受注アソート(上記バナー)の対象商品を7つ購入の方に

下記2点の両方をプレゼント!

【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】購入特典

“KUFC 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 火事場のクソ力”!

【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】購入特典

キンコレ 36 キン肉マン スグル 2.0 戦闘服 原作 金 シルバーアイ

“キンコレ 37 キン肉万太郎 火事場のクソ力”

■予約対象アイテム

予約開始:2025年7月25日(金)21:00〜

予約サイト:サイクロンジョー直販

サイクロンジョー BASE店

『武道はオレがやる!』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 新章】

JANコード : 4573521313585

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

『ご高覧ください!じきにBHに続いて』

『わが悪魔超人軍に2勝目を献上します!』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 ダメージヘッド スカーフェイス Ver. 】

JANコード : 4573521313608

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

『くらえーマウンテンドローーーップ!!』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 7人の悪魔超人編】

JANコード : 4573521313783

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

【KUFC 33 ザ・魔雲天 EX 7人の悪魔超人編】

JANコード : 4573521313615

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

ゴゴゴ

『ゲッ…山が…』

『チッ…そこにいたのか…魔雲天!!』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 そこにいたのか…魔雲天!! Ver.】

JANコード : 4573521313622

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

【画像10】4573521313622 KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 そこにいたのか…魔雲天!! Ver.

【KUFC 33 ザ・魔雲天 EX そこにいたのか…魔雲天!! Ver.】

JANコード : 4573521313639

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

『ど…どんなに醜かろうと、あの“お方”に』

『オレは超人として認められてこのリングに立っているんだ』

『人間として生き恥を晒すくらいなら死を選ぶわーーーーっ』

【KUFC 33 ザ・魔雲天 原作 クラッシュヘッド Ver.】

JANコード : 4573521313646

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

『そこでオレは自分の息子を作り

この暴流渓(ボルケーノ)に

オレの持てる超人柔術の必殺テクニックを注ぎ込んだーーーっ』

【KUFC 34 暴流渓 (ボルケーノ) 原作】

JANコード : 4573521313653

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

“その男、厚情につき!!”

KUFC 3周年記念商品

【KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 戦士の帰還 Ver.】

JANコード : 4573521313936

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年11月28日より順次出荷予定

“ロビンの遺志はこのオレが受け継いだーーーっ!!”

KUFC 3周年記念商品

【KUFC 05 ウォーズマン 原作 新原作 1.1 Ver. ノーマルヘッド】

JANコード : 4573521314865

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年11月28日より順次出荷予定

『スプリングマンよ〜〜〜っ

おまえとこうして組んで戦うのは』

『あのキン肉マン&モンゴルマン組との対決以来だな〜っ』

『ああ、あの時ばかりは不覚をとったが』

『本来オレたち“ディアボロス”は最強のタッグだ』

KUFC 3周年記念商品

【KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 メッキ塗装 プレミアムグレード】

JANコード : 4573521312816

売価(税込): 29,900円

発売 : 2025年9月26日より順次出荷予定

『すばらしいミュージックをきかせてやるぜーーーーっ』

KUFC 3周年記念商品

【KUFC 31 ステカセキング 原作 漆黒】

JANコード : 4573521313219

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年11月28日より順次出荷予定

