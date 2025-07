◆「LAPONE×Lemino」第2弾決定

【モデルプレス=2025/07/25】映像配信サービス・Leminoでは『LAPONE×Lemino』第2弾として、LAPONE所属アーティストの最新冠番組を順次独占配信していくことが決定した。日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生したJO1(ジェイオーワン)、INI(アイエヌアイ)、ME:I(ミーアイ)をはじめとするLAPONE ENTERTAINMENTおよびLAPONE GIRLSに所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する『LAPONE×Lemino』。2024年7月に発表して以来、それぞれの冠番組『JO1 Vacation レッツゴー・ハワイ!』『おかわり!INITIME MUSIC』『目指せ!日本一 DXTEEN青春リアリティーンショー』『ME:INTERN!』『IS:SUE A SMALL WORLD』を次々と配信してきた。各アーティストが出演するオリジナル番組は、ファンからも多くの反響を得ている。

◆「IS:SUE around the WORLD」配信概要

◆「ME:ISM」配信概要

今回、Leminoは「LAPONE×Lemino」第2弾として、LAPONEアーティストの新作オリジナル番組を今年も独占配信することが決定。トップバッターは『ROCK IN JAPAN FES.2025』への出演も決定し、ますます活躍の幅を広げているIS:SUE(イッシュ)の『IS:SUE around the WORLD』。本番組では、IS:SUEメンバーがよりワールドワイドなグループを目指すべく、世界のさまざまな文化に触れる“異文化”体験に挑戦する。また、8月21日からはME:Iの『ME:ISM』を配信。番組の詳細は後日発表する。(modelpress編集部)<配信日時>下記日時より各話配信開始、全6話予定#1:8月7日(木)18:00〜#2:8月14日(木)19:00〜#3:8月28日(木)19:00〜#4以降の配信日時はLemino公式SNS等で案内する。配信形態:#1、#2は広告付き無料配信、#3以降はLeminoプレミアムにて配信<出演者>IS:SUE、光永(進行)<配信日時>下記日時より各話配信開始、全6話予定#1:8月21日(木)19:00〜#2以降の配信日時はLemino公式SNS等で案内する。配信形態:#1は広告付き無料配信、#2以降はLeminoプレミアムにて配信<出演者>ME:I【Not Sponsored 記事】