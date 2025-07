マンチェスター・ユナイテッドは今夏新たなストライカー獲得に動いている。



『talkSPORT』によると、マンUは今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに所属する29歳のイングランド代表FWオリー・ワトキンス獲得を目指すという。



2020年9月からアストン・ヴィラに所属するワトキンスだが、加入以降クラブの攻撃の軸として活躍。23-24シーズンはプレミアリーグ37試合に先発出場し、19ゴール13アシストと圧巻の活躍を見せ、EURO2024でもイングランド代表として出場し、1ゴールを記録。昨季もプレミアリーグで16ゴール8アシストと得点も二桁に乗せており、今夏はステップアップが期待されている。





