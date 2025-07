¡Ö¥È¥Þ¥È·ù¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤¬·ã¥Ï¥Þ¤ê¡×ÌÓ·ê¤âÊØÄÌ¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤Î¡È¥È¥Þ¥ÈÄÒ¤±¡É¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë

トマトといえば、リコピンが豊富なことで有名ですよね。甘くて美味しいですし、想像以上に健康や美肌への効果があります!(余談ですが、筆者が子どもの時はトマトが大の苦手でした……。笑)そこで今回は、トマトを食べたら腸やお肌にどんな効果があるのか、そしてオススメの食べ方までご紹介。研究報告を基にお伝えするので、ぜひ一度お試しくださいね!◆トマトを食べると、腸や肌にどんな効果がある?

まず、トマトで注目したいのが、上記にも記載した「リコピン」による効果です! もし「かわいらしい名前の有効成分ランキング」があったら、1位を狙えそうですよね。でも、そんなかわいい名前とは裏腹に? 素晴らしい効果があるのです! 蘭州大学などでの研究によると、トマトによって次の効果が期待できますよ。・お肌のシワ、毛穴のサイズ、ハリを改善する効果(※1)・便通を促進する効果(※2)リコピンなど、トマトの有効成分を3ヶ月間取り入れることで、「肌のシワ」「毛穴のサイズ」「肌のハリ」が有意に改善されました。特に、トマトのリコピンはお肌に届きやすい成分なので、美肌効果が高いのです!◆お肌を整えながら、便通も促進してくれるリコピンが便通に良いと聞くことは、あまりないかもしれません。ですが、1つの報告では、食事からのリコピンの摂取量が多いほど「便秘のリスクが低くなる」ことが分かりました。どうやら、トマトには腸内細菌バランスを整える効果も期待できそう! また、リコピンによってアセチルコリンと呼ばれる神経伝達物質が増え、腸の動きが活発になるのです。つまり、トマトを適度に取り入れることで「お肌を整えながら」「便通も促進する」効果がどちらとも狙えます。もしトマトが腐らないのなら、赤い宝石として家に飾っておきたいですよね。それはさておき、ここからは、そんなトマトの効果を高める腸活レシピをご紹介しますね!◆<レシピ>トマトの腸活やみつき甘酢漬け<材料>・トマト…2個(200gくらい)・ポン酢…大さじ3(又は醤油大さじ1.5+レモン汁大さじ1.5)・ハチミツ…大さじ1(又は砂糖かラカント)その他…海苔や大葉を好きなだけ◆<作り方>トマトを好きな形に切ったら、容器か袋に入れる(短冊切りや角切りなどなんでもOKですが、できるだけ大きめに切りましょう!)。全ての材料を加え、愛を込めてモミモミする。そのまま10分以上おいたら完成です!漬けた後の汁は、コンソメスープなどに入れると、栄養素や旨みを逃さず摂取できますよ!保存する場合は、漬けたまま4日ほど保存可能です。◆トマトの美腸&美肌効果! 適度に食べて腸とお肌を健康にしよう今回は、お肌を整えて便通を促進する効果も期待できる、腸活トマト漬けをご紹介しました。ぜひ、一度お試しくださいね!ちなみに、トマトのリコピンは、油と一緒だと吸収率が良くなります。なので、オリーブオイルを少し入れるのもおすすめですよ!(※1)Elizabeth Tarshish, Karin Hermoni 「Beauty from within: Improvement of skin health and appearance with Lycomato a tomato-derived oral supplement」(2023)(※2)Jiangnan Wang「Association between dietary carotenoids intake and chronic constipation in American men and women adults: a cross-sectional study」(2023)<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii