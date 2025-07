フィリップ モリス ジャパンは、「煙のない社会」の実現を目指す取組みの一環として、20歳以上の喫煙者を対象に、来店や製品の購入を必要とせず、どなたでも参加できる、IQOS の参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」を展開中。そのキャンペーン第3弾を、2025年7月23日より開始しました。

フィンランドで一生の思い出となる感動体験!

キャンペーン第3弾では、「究極の感動体験」として「フィンランド」5泊7日の旅【2025年11月23日〜2025年11月29日 (5泊7日)10名】と、「毎日当たる賞品」の2つの抽選キャンペーンを展開。抽選期間は7月23日〜8月19日まで。

第3弾のフィンランド5泊7日の旅では、「オーロラ鑑賞」や「トナカイそり体験」、「5つ星ホテルでの宿泊」などのプランが用意されています。例えば、トナカイそり体験ではノルウェーの先住民族であるサーミ族の文化を受け継ぐトナカイのそりに乗って、ラップランドの雪原を進みます。フィンランド最北の、絵のように美しい雪景色と、どこまでも続く深い静寂が、感性を刺激し、没入体験を味わえます。

↑「トナカイそり体験」。

フィンランドの食材を用い、伝統的なレシピを現代的な感性で再構築した料理を提供するミシュラン星付きレストランでのお食事など、特別なプランが用意されています。

また、毎日当たる賞品の当選総数は18万個。「選べる国内旅行」や、「IQOS Together X オリジナルデザインアイテム」、「ナノケアヘアドライヤー」、「ルンバ コンボ j5+」など、日常の中でも「感動体験」を感じるための15種類の賞品たち。ラインナップは以下のとおり。

↑ブラウン マルチグリル 7。

