女優の生駒里奈さんが原作を手掛けた漫画『図書委員界』が、朗読演劇として10月10日から13日まで、東京・渋谷のCBGKシブゲキ!!で上演される。生駒さん自身が主演の委員長役を務め、女優の若月佑美さん、声優の斉藤朱夏さんらが出演することも発表された。 この作品は、『ライチ☆光クラブ』などで知られる漫画家の古屋兎丸さんが作画を担当し、生駒さんと古屋さんがYouTubeでの企画をきっかけに共同で制作した

