¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¡£¿Í¤Î¾ðÇ°¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸»Î®¤òÃµ¤ë¾®Àâ¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡Âçºå¤Ç¤ÏËüÇî¤Î¥¬¥ó¥À¥àÁü¤ò¸«¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¬¥ó¥×¥é¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ðµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÇÅ¹¤Ë¹ÔÎó¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥ó¥À¥à¤È¤Ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥«¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢1979Ç¯¤«¤é80Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤À¤±ÌÜÎ©¤ÄÀÖ¤¤·³Éþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢´Å¤µ¤È½Â¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿À¼¤ÇÃý¤ë¥·¥ã¥¢¤¬¡¢Å¨¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¶½Ì£¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÄ¶ÀäÈþ·Á¤Î¤½¤ÎÁÇ´é¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¹âµ®¤Ê·ì¶Ú¤â¾è¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ÏÄºÅÀ¤Ø¡£¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÉÙÌîÍ³Íªµ¨´ÆÆÄ¤¬¥½¥Î¥é¥ÞÊ¸¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿¾®ÀâÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÉ½»æ¤¬¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ã¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¥ã¥¢¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤âÂ¸ºß´¶¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡³£¹¥¤¤ÇÝµ¶þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤ª¤è¤½¥Ò¡¼¥í¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤¦¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¶î¤Ã¤Æ¥·¥ã¥¢¤ËÄ©¤ß¡¢¤³¤ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤ÆÃÏµåÏ¢Ë®¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×Êé¤È¤«Îø¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤¬Íí¤à¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Î´Ö¤ËÄÌ¤¦Æ´¤ì¤À¤È¤«Îø¾ð¤À¤È¤«¼»ÅÊ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä¤½¤Î¸å¤Ë3Éôºî¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò¡¢¤ä¤äÅâÆÍ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥é¥é¥¡¤Î²áµî¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÎ¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£ÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥½¥Î¥é¥ÞÊ¸¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¡¢º£¤Ï³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ©²ñ ¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¡Ù¤ÎÊý¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾®Àâ¤ÇºÇ½é¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¾«´Û¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥é¥é¥¡¤¬¥¬¥ó¥À¥à¤òÄÉ¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±§Ãè¤Ø¤È½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â·à¾ìÈÇ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥é¥¡¤ÎÌ¤Íè¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Ð¼¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¨¤²½Ð¤·¤¿Æü¤Ë¥·¥ã¥¢¤¬¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Çº»ÍåÁÐ¼ù¤ÎÌÚ¤«¤éÅÐ¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥ã¥¢¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤ò´ö¤Ä¤â½Å¤Í¤Æ±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤¬¡¢±§Ãè¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¥é¥é¥¡¤Î¥¥ã¥é¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥à¥í¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÈà¤ÎÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¡¢¥·¥ã¥¢¤È¤Î´Ö¤Ë°ø±ï¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤òÀ¸¤Þ¤ì¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¸å¡¹¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê²ó¤·¤Æ±§ÃèÀ¤µª¡ÊUC¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÍý²ò¤¬µÚ¤Ö¡£
¡¡¥¢¥à¥í¤Î¥é¥é¥¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥í¥É¥í¤È±²´¬¤¤¤Æ¥°¥Ä¥°¥Ä¤ÈÞø¤Ã¤¿´¶¾ð¤â¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä·à¾ìÈÇ¤è¤ê¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï°ÛÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÍß¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸«¤Æ¶½Ê³¤·¿¨¤ì¤é¤ì¤ÆÊ³¤¤Î©¤Á¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢»ëÀþ¤äÉ½¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ðÆ°¤ò¡¢ÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ï»×½Õ´ü¤«¤éÂç¿Í¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¾®Àâ¤Ç¤Ï¾Ê¤«¤º¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¢¥à¥í¤¬¤É¤ì¤À¤±¥é¥é¥¡¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¥é¥é¥¡¤â¥¢¥à¥í¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥·¥ã¥¢¤¬¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥¢¤È¤¤¤¦²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏºÕ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥é¥é¥¡¤ò±§Ãè¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡£¤±¤ì¤É¤â¤½¤³¤Ë¥¢¥à¥í¤¬¸½¤ì¡¢¥é¥é¥¡¤Î´¿¿´¤òÍ¶¤¦ÍÍ¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¡¢µß¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦²¸¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¥é¥é¥¡¤òÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡£¡ØÂçº´¤Ï¡¢À¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥é¥é¥¡¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¤Ï¡¢¥¶¥Ó²ÈÂÇÅÝ¤¹¤éÊýÊØ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥·¥ã¥¢¤ÎµõÌµÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡°¦¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¸¿Í¤È¤·¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¢¥à¥í¤Î¹¶·â¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¥é¥é¥¡¤Î¿´¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥¢¥à¥í¤â¥·¥ã¥¢¤Ø¤ÎÃ±½ã¤ÊÁþ¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»×¤¤¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥·¥ã¥¢¤È¥¢¥à¥í¤ÎÅ¨¤ÈÌ£Êý¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬²æ¤òÄÌ¤½¤¦¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡ÃÏµå¤Ë¾®ÏÇÀ±¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤Àï¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¨Àä¤µ¤ËÌÜ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¡ØµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¢¤È¥¢¥à¥í¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥¢¥®¤ä¥¯¥¨¥¹¡¦¥Ñ¥é¥ä¤ä¥Ê¥Ê¥¤¡¦¥ß¥²¥ë¤ä¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾ðÆ°¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤È¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°Âçº´¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤Ï¤ê3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤³¤¦¸«¤ë¤ÈÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤Î¾ðÇ°¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÌ©²ñ ¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¡Ù¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿±§ÃèÀ¤µª¡ÊUC¡Ë¤ò´Ó¤¯¥É¥é¥Þ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤°ìºý¤À¡£
Ê¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á
¡¡¥·¥ã¥¢¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤âÂ¸ºß´¶¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡³£¹¥¤¤ÇÝµ¶þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤ª¤è¤½¥Ò¡¼¥í¡¼¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤¦¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¶î¤Ã¤Æ¥·¥ã¥¢¤ËÄ©¤ß¡¢¤³¤ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤ÆÃÏµåÏ¢Ë®¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×Êé¤È¤«Îø¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤¬Íí¤à¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Î´Ö¤ËÄÌ¤¦Æ´¤ì¤À¤È¤«Îø¾ð¤À¤È¤«¼»ÅÊ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä¤½¤Î¸å¤Ë3Éôºî¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò¡¢¤ä¤äÅâÆÍ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥é¥é¥¡¤Î²áµî¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÎ¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£ÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥½¥Î¥é¥ÞÊ¸¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¡¢º£¤Ï³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸³ÑÀî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ê¸¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ©²ñ ¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¡Ù¤ÎÊý¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾®Àâ¤ÇºÇ½é¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¾«´Û¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¥é¥é¥¡¤¬¥¬¥ó¥À¥à¤òÄÉ¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±§Ãè¤Ø¤È½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â·à¾ìÈÇ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥é¥¡¤ÎÌ¤Íè¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Ð¼¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¨¤²½Ð¤·¤¿Æü¤Ë¥·¥ã¥¢¤¬¶á¤¯¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Çº»ÍåÁÐ¼ù¤ÎÌÚ¤«¤éÅÐ¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥·¥ã¥¢¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤ò´ö¤Ä¤â½Å¤Í¤Æ±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿ÉÁ¼Ì¤¬¡¢±§Ãè¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¥é¥é¥¡¤Î¥¥ã¥é¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥à¥í¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÈà¤ÎÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¡¢¥·¥ã¥¢¤È¤Î´Ö¤Ë°ø±ï¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤òÀ¸¤Þ¤ì¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¸å¡¹¤Þ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê²ó¤·¤Æ±§ÃèÀ¤µª¡ÊUC¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÍý²ò¤¬µÚ¤Ö¡£
¡¡¥¢¥à¥í¤Î¥é¥é¥¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥í¥É¥í¤È±²´¬¤¤¤Æ¥°¥Ä¥°¥Ä¤ÈÞø¤Ã¤¿´¶¾ð¤â¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ä·à¾ìÈÇ¤è¤ê¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï°ÛÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÍß¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸«¤Æ¶½Ê³¤·¿¨¤ì¤é¤ì¤ÆÊ³¤¤Î©¤Á¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢»ëÀþ¤äÉ½¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ðÆ°¤ò¡¢ÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ï»×½Õ´ü¤«¤éÂç¿Í¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¾®Àâ¤Ç¤Ï¾Ê¤«¤º¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¢¥à¥í¤¬¤É¤ì¤À¤±¥é¥é¥¡¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¥é¥é¥¡¤â¥¢¥à¥í¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥·¥ã¥¢¤¬¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥¢¤È¤¤¤¦²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏºÕ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥é¥é¥¡¤ò±§Ãè¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡£¤±¤ì¤É¤â¤½¤³¤Ë¥¢¥à¥í¤¬¸½¤ì¡¢¥é¥é¥¡¤Î´¿¿´¤òÍ¶¤¦ÍÍ¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¡¢µß¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦²¸¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¥é¥é¥¡¤òÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡£¡ØÂçº´¤Ï¡¢À¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥é¥é¥¡¤ÎÉ¾²Á¤«¤é¤Ï¡¢¥¶¥Ó²ÈÂÇÅÝ¤¹¤éÊýÊØ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥·¥ã¥¢¤ÎµõÌµÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡°¦¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¸¿Í¤È¤·¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¢¥à¥í¤Î¹¶·â¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¥é¥é¥¡¤Î¿´¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥¢¥à¥í¤â¥·¥ã¥¢¤Ø¤ÎÃ±½ã¤ÊÁþ¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»×¤¤¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥·¥ã¥¢¤È¥¢¥à¥í¤ÎÅ¨¤ÈÌ£Êý¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬²æ¤òÄÌ¤½¤¦¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡ÃÏµå¤Ë¾®ÏÇÀ±¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤Àï¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¨Àä¤µ¤ËÌÜ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¡ØµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤â¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¢¤È¥¢¥à¥í¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥¢¥®¤ä¥¯¥¨¥¹¡¦¥Ñ¥é¥ä¤ä¥Ê¥Ê¥¤¡¦¥ß¥²¥ë¤ä¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¾ðÆ°¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤È¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°Âçº´¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤Ï¤ê3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤³¤¦¸«¤ë¤ÈÉÙÌî´ÆÆÄ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤Î¾ðÇ°¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÌ©²ñ ¥¢¥à¥í¤È¥é¥é¥¡¡Ù¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿±§ÃèÀ¤µª¡ÊUC¡Ë¤ò´Ó¤¯¥É¥é¥Þ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤â¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤°ìºý¤À¡£
Ê¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á