２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．０３ドル（＋０．７８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７３．５ドル（－２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９０２．１セント（－２５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０１．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００４．２５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．３７（＋０．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．０３ドル（＋０．７８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７３．５ドル（－２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９０２．１セント（－２５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０１．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００４．２５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．３７（＋０．５２）
出所：MINKABU PRESS