・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６６．０３ドル（＋０．７８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３７３．５ドル（－２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３９０２．１セント（－２５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４１．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０１．７５セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００４．２５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０４．３７（＋０．５２）

出所：MINKABU PRESS