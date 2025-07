ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは、ブランドキャンペーン「Live Life in Color」の第六弾を、7月25日より実施。本キャンペーンの一環として、加熱式たばこデバイス「glo HYPER pro」から、グラフィックデザイナーの丸井元子(MOTTY)氏がデザインを手掛けた数量限定デバイス「グロー・ハイパー・プロ・ハナビ・エディション」を、公式オンラインストア、ならびにAmazonにて、7月25日より数量限定で販売開始します。

ハナビ・エディションは、国内外のファッションやブランドとのコラボレーションで活躍し、鮮やかで大胆な色使いで知られるグラフィックデザイナーの丸井元子(MOTTY)氏がそのデザインを手掛けました。MOTTY氏ならではの“スタイル”と“世界観”をデザインに宿し、夏の象徴である花火をモチーフに、カラフルで力強い輝きを大胆に表現しています。

↑「グロー・ハイパー・プロ・ハナビ・エディション」4980円(税込)。

さらに、2025年7月25日から27日までの3日間、新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催される日本最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL ’25」の会場に、「屋台」をモチーフにした体験型喫煙ブース「glo HANABI Smoking Lounge」を出展。フェスの熱気と夏の解放感をより一層楽しんでいただけるよう、今年の「glo HANABI Smoking Lounge」では、夏祭りの雰囲気を楽しめる屋台風の喫煙ブースにて様々なコンテンツを展開するほか、グロー・ハイパー・プロ・ハナビ・エディションも数量限定で販売します。

↑「glo HANABI Smoking Lounge」。

本ブースは、紙巻たばこや加熱式たばこの専用喫煙スペースとして利用できるほか、屋台をイメージした「TOBACCO YATAI(たばこ屋台)」では、グロー・ハイパー・プロ・ハナビ・エディションも購入できます。また、glo本体だけでなく、glo専用のたばこスティックや、新ジャンル・オーラルたばこ「VELO」の一部銘柄、紙巻たばこも販売。さらに、特別な割引キャンペーンとして、現在持っているデバイスをグロー・ハイパー・プロ・ハナビ・エディションへ買い換えると、1000円の割引に加え、glo専用たばこスティックを1パックプレゼント。加えて、メンバーズに登録すると、さらに1000円の追加割引も実施。

↑「glo HANABI Smoking Lounge」では、喫煙スペースとしての機能だけでなく、「屋台」をテーマにした3つのコンテンツを展開します。

■「glo HANABI Smoking Lounge」実施概要

出展イベント:FUJI ROCK FESTIVAL ’25(主催:SMASH Corporation)

出展名称:glo HANABI Smoking Lounge

会期:2025年7月25日(金)〜27日(日)

場所:苗場スキー場(新潟県湯沢町)FUJI ROCK FESTIVAL ’25会場内喫煙所:オレンジカフェ(メインラウンジ)、イエロークリフ、ホワイトステージ

