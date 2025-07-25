¤Ê¤¼¥Õ¥¡¥¯¥ÈÇ§¼±¤Ê¤À¯¼£²È¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Î¤«¡Ä´äÅÄ·òÂÀÏºŽ¢»²À¯ÅÞÌö¿Ê¸åŽ£¤Ë»Ù»ý¼Ô¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥ê¥¢¥ë
¢£¥Õ¥¡¥¯¥ÈÇ§¼±¤Ê¤·¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤¢¤é¤º
º£²ó¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´î¤ó¤À¿Í¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯ÅÞÁªÂò¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¡×¤È¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÆ±°Õ¤«ÈÝ¤«¡×¤Î2¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¹ñÀ¯Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÀ¯Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºâÀ¯¤À¤È¤«¡¢ËÉ±Ò¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï·³»ö¡Ë¤À¤È¤«¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤À¤È¤«¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÚ¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡Ê³°¹ñ¿Í¥¦¥ó¥Á¥ã¥é¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¤Ïº³»ö(¤µ¤¸)¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò¥Ó¥Ã¥°¥¤¥·¥å¡¼¤Ëº×¤ê¾å¤²¤¿À¯ÅÞ¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¹ª¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¾åµÎ¾ÌäÂê¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Î²Ê³ØÀ¤äÏÀÍýÀ¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ÈÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢²Ê³ØÀ¤äÏÀÍýÀ¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ÈÇ§¼±Ç½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤À¯¼£²È¤ÏÃ¼Åª¤Ë¿¦Ç½¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10ËÜ¤Î»Ø¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿Æ»Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¡Ê»ä¤¬¡¢¤½¤¦¤À¡Ë¤¬³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²Ê³ØÀ¤ò·ç¤¡¢ÏÀÍýÅª»×¹Í¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£À¯¼£Ìµ´Ø¿´ÁØ¤òÅÚÉ¶¤Ë¾å¤²¤¿»²À¯ÅÞ
¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×ÌäÂê¤Ï¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÀ¯ÅÞ¡¢À¯¼£²È¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç»ä¤Ï¤¤¤¿¤¯¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ÅÞ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤Ê¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂçÂ¿¿ô¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê»²À¯ÅÞ¤ÏËÜÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ð¥°¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã³°¤È¤¹¤ë¡Ë¡£
¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤ÊÀ¯¼£²È¤Ï±¦ÇÉ¤Ë¤âº¸ÇÉ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÍýÍ³¤ÇÀ¯¼£²È¤Î¿¦Ç½¤Ï·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¸õÊä¼Ô¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë°¼ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤è¤¤¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ÎÍýÍ³¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢YouTube¤äTikTok¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°²è¡Ö¤À¤±¡×¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡¢¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾ðÊó¼å¼Ô¡×¤ÎÍßË¾¤Ë¾å¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤Î¤¬À®¸ù¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌµÅÞÇÉÁØ¡×¤«¤Ä¡ÖÁªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ï¤±¤À¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÁØ¡×¤òÁªµó¤ÎÅÚÉ¶¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡¢¡ÖÁªµó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å»²À¯ÅÞ¤ÎÁªµó¸å¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ùÀÓ¤Ï¡¢°Æ³°Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²á¾êÉ¾²Á¤â¤¿¤¤¤¬¤¤¤Ë¤·¤í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¡ö»²¹Í¡¡»²À¯ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¸¦µæ¡Ê¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡Ë -¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È- Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹. Available at: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a8c540ceeac4bad06c7f110d2c927b1b0f2763e2. Accessed 22 July 2025.
¢£¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Î°ã¤¤¤ÏÂ¿ÍÍ
»ä¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤ò¿½¤»¤Ð¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥·¥å¡¼¤Ï¤Û¤Ü¡ÖÄøÅÙÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ±°ì¤ÎÀµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¼é¤À¤È¤«¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¡¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÝ¼é¡×¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬¡ÖÄøÅÙÌäÂê¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÝ¼é¡×¤Ï¼ê¸µ¤Î¼½ñ¤ò°ú¤¯¤È¡ÖµìÍè¤Î½¬´·¡¢À©ÅÙ¡¢ÁÈ¿¥¡¢ÊýË¡¤Ê¤É¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¤½¤ì¤òÊÝÂ¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¡×¤È¤¢¤ë¡£¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ë²º·ò¤Ê³×¿·¤ò¤á¤¶¤¹Î©¾ì¤ò¤È¤ë¤µ¤Þ¡£¼«Í³¼çµÁÅª¤Ç¤¢¤ë¤µ¤Þ¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¤¤¯¤é¡ÖÊÝ¼é¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ä¼¼Ä®»þÂå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ò´°¥³¥Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïµ©Í¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤ò¿ôÉ´Ç¯Àè¼è¤ê¤·¡¢±ýÍè¤òÁ´Íç¤ÇïèÊâ(¤«¤Ã¤Ý)¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ÊÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ë¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÊÝ¼éÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ò¥È¥é¡¼¤È¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤Ï¹ó»÷¤¹¤ë
¿ÇÎÅ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤¬¤½¤¦¤À¡£»ä¤Ï¡Ö¿·Ìô¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Ê¡×¤È¾ï¡¹¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»Ë¤Î¸¡¾Ú¤ËÂÑ¤¨¤¿¸Å¤¤¹³¶ÝÌô¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»È¤¤¡¢ÉûºîÍÑ¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ê¿·Ìô¤ò¤ß¤À¤ê¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È³ØÀ¸¤ä¸¦½¤°å¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÊÝ¼éÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£°ìÊý¡¢¹³¶ÝÌô¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤ÎÄ¹´ü¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤ÆÃ»¤¯¡¢Ã»¤¯¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤ë¡£½¾Íè¡¢¿ô½µ´Ö¤«¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¢¹ÐÆâ´¶À÷¤Ï´¶À÷Áã¤Î³°²ÊÅª½èÃÖ¤¬½¼Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£2½µ¤«¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¢Ï©´¶À÷¤òÈ¾Ê¬¤Î1½µ´Ö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
°åÎÅ¤Ï°Æ³°¡¢Èó²Ê³ØÅª¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤è¤ê¤â¡Ö½¬´·¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿ÇÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¡Ö½¬´·¡×¤òÇÑ¤·¡¢²Ê³Ø¤È¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÂÖÅÙ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÝ¼é¡×¤À¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÍ×¤¹¤ë¤ËÄøÅÙÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ï³µ(¤ª¤ª¤à)¤Í¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÊÝ¼é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄøÅÙÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌµ»ë¤·¤Æ¶ËÃ¼¤ËÁö¤ë¤ÈÂçÄñ¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¶Ë±¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶Ëº¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¼çµÁ¡×Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¤È¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤Ï¡¢¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¹ó»÷¤¹¤ë¡£¡ÖÄøÅÙÌäÂê¡×¤ò¶ËÏÀ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£²È¤Î»ñ³Ê¤È¤Ï
¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤òº¬µò¤Ë¿ÍÊª¤òÈ½Äê¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÊÝ¼é¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ç¿Í¤òÂº·É¤·¤¿¤ê¡¢·ÚÊÎ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò»¶¸«¤¹¤ë¤¬¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÊÝ¼éÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤¬´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÊÝ¼é¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïµ©Í¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢°Û¤Ê¤ë¡ÖÊÝ¼é¡×¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ÎÇÛ¹çÊª¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÄøÅÙÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛ¹çÈæÎ¨¤¬3ÂÐ7¤À¤È¤«6ÂÐ4¤À¤È¤«¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸ý¤â¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
À¯¼£²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£»ä¤È¸«²ò¤ò°Û¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤í¼«Á³¤Ç¡¢»ä¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¸«²ò¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬´ñÀ×¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï±ü¤µ¤ó¤ò¿´¤«¤é·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇÛ¹çÈæÎ¨¤ÏÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é»²µÄ±¡Áª¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡£¸«²ò¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò½½Á´¤ËÇ§¤á¤Æ¤³¤½¤Î¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò·ù¤¦¿Í¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤âÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤È¸«²ò¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀ¯¼£²È¡×¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¯¼£Åª¸«²ò¤ä¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö¿¦Ç½¡×¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤À¡£¡Ö¿¦Ç½¡×¤ò·ç¤¯¿ÍÊª¤¬¡¢Åö³ºÎÎ°è¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£½êÂ°¤¹¤ì¤É¤âÎìÂ°¤»¤º
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤È±ü¤µ¤ó¤ÏÅêÉ¼¤·¤¿À¯ÅÞ¤³¤½°Û¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙÈ¿ÂÐ¡×¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ï²óÈò¤·¤¿¡£¿¦Ç½¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢À¯¼£²È¤¿¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡£¤½¤³¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£²È¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤¿¤Á¤âºÊ¤â¡¢¿©Âî¤Î»þ´Ö¤Ë»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¿©»öÃæ¡¢»ä¤Ï²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¤ª¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢±Ç²è¤äËÜ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ê¤É¤À¡£¿©»öÃæ¤Î²ñÏÃ¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¼õÀ¤ò¹â¤á¡¢¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï¿¦¾ì¤Î±ãÀÊ¤Ï¶ì¼ê¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»Å»ö¤ÎÏÃ¡×¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï²ó¿Ç¤Î¤È¤¤Ë½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÈÓ¤ò¿©¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥´¥·¥Ã¥×¤À¡£À¸»ºÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÃÄ·ë¤ä¡¢å«¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃéÀ¿¿´¤â¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£½êÂ°¤¹¤ì¤É¤â¡¢ÎìÂ°¤»¤º¡£¥×¥í¤Î½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Î©¤·¡¢¼«Î§¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤¢¤ë¤Ù¤¥´¡¼¥ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¦¿Í¤ÈÆ±µï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥×¥í¤Î¾ò·ï¤À¡£¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤ÏÍÄÃÕ¤ÊÂÖÅÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¡¢³Ø½Ñ³¦¤Ë¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£¤«¤Î¸É¹â¤Î»äÎ©ÃµÄå¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥í¥¦¤Ë¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤·Ù´±¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
----------
´äÅÄ ·òÂÀÏº¡Ê¤¤¤ï¤¿¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1971Ç¯Åçº¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åçº¬°å²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åçº¬Âç³Ø¡ËÂ´¶È¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢ËÌµþ¤Ç°åÎÅ¶ÐÌ³¸å¡¢2004Ç¯µ¢¹ñ¡£08Ç¯¤è¤ê¿À¸ÍÂç³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê¤ÈÀ¸¤¤ë¡Ù¡Ø¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¿¶¦¤ËÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤¹¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø ´äÅÄ ·òÂÀÏº¡Ë