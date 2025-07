「hot potato」の意味は？単語からイメージを連想してみて！【1分英会話】

正解は「議論になるような問題や状況、対処が厄介なもの」でした!

この表現は、政治的な問題に対して使われることが多いそう。

また、多くの人が話したくないデリケートな問題や争点や、物議を醸すような状況に対して用いることもあります。

「People don’t speak as openly about politics here in Japan compared to other countries.The topic can be a real hot potato.」

(日本では、他の国々と比べて、政治についてあまりオープンに語られることはありません。まだまだデリケートに扱われる話題だ)