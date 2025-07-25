２５日の主なマーケットイベント ２５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本電技<1723>，九電工<1959>，三晃金<1972>，ブルドック<2804>，ホギメデ<3593>，伊勢化<4107>，石原ケミ<4462>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，高純度化<4973>，日精線<5659>，アマノ<6436>，東光高岳<6617>，ルネサス<6723>，ファナック<6954>，太平洋工<7250>，フジオーゼ<7299>，第四北越ＦＧ<7327>，スクリン<7735>，椿本興<8052>，七十七<8341>，ほくほくＦＧ<8377>，阿波銀<8388>，ジャフコＧ<8595>，極東証券<8706>，エスコン<8892>，ヒガシＨＤ<9029>，沖縄セルラー<9436>，メタウォータ<9551>，会舘<9701>，大丸エナ<9818>，ミスミＧ<9962>，ジェコス<9991>ほか



出所：MINKABU PRESS