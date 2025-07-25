【英国】

GfK消費者信頼感調査（7月）08:01

予想 -19.0 前回 -18.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（6月）15:00

予想 1.0% 前回 -2.7%（前月比)

予想 1.7% 前回 -1.3%（前年比)

予想 1.1% 前回 -2.8%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.9% 前回 -1.3%（除自動車燃料・前年比)



【日本】

東京消費者物価指数（7月）08:30

予想 3.0% 前回 3.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)



景気動向指数（確報値）（5月）14:00

予想 105.3 前回 105.3（景気先行指数)

予想 115.9 前回 115.9（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（7月）17:00

予想 89.1 前回 88.4（Ifo景況感指数)



【米国】

耐久財受注（速報値）（6月）21:30

予想 -10.3% 前回 16.4%（前月比)

予想 0.0% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更することがあります

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