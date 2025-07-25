【英国】
GfK消費者信頼感調査（7月）08:01
予想　-19.0　前回　-18.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（6月）15:00
予想　1.0%　前回　-2.7%（前月比)
予想　1.7%　前回　-1.3%（前年比)　
予想　1.1%　前回　-2.8%（除自動車燃料・前月比)
予想　1.9%　前回　-1.3%（除自動車燃料・前年比)

【日本】
東京消費者物価指数（7月）08:30　
予想　3.0%　前回　3.1%（生鮮食料品除くコア・前年比)

景気動向指数（確報値）（5月）14:00
予想　105.3　前回　105.3（景気先行指数)
予想　115.9　前回　115.9（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想　89.1　前回　88.4（Ifo景況感指数)

【米国】
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想　-10.3%　前回　16.4%（前月比)
予想　0.0%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更することがあります