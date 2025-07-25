「moto g64 5G」首位に！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/7/25
「BCNランキング」2025年7月14日〜20日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
4位 POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）
5位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
9位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
10位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
4位 POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）
6位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
9位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
10位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。