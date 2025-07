「HPVワクチンは自分しか追っていない社会問題」…「子宮頸がん予防ワクチン」の誤解に立ち向かう鈴木エイトの独自取材

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『「医療否定」の宗教団体“ミロクコミュニティ救世神教”の集団感染…鈴木エイトの独自取材が掴んだ意外な「現実の医療とのすり合わせ」』より続く。

自分だけが追っているテーマ

実は他の社会問題のなかにも自分しか追っていないテーマがある。そんな実例をひとつ紹介したい。

いまだに多くの人が深刻な副反応を起こす危険なワクチンとして認識してしまっているのが、子宮頸がん予防ワクチンとして知られるHPVワクチンである。

将来の子宮頸がんへの罹患を防止する目的で定期接種となり、思春期の若い女性への接種が推奨された。ところが、不随意運動などの副反応疑い報告が相次ぎ、国は定期接種対象のまま、積極的勧奨を中止。2016年に集団訴訟が提起されたのだが、当時の社会の認識は「重大な副反応をもたらす危険なワクチン」といったものであり、各メディアの報道もその流れに沿っており、「被害者」へ寄り添う内容だった。

だが、その後、国内外での大規模な疫学調査や全数調査などによって、薬害ではないとの科学的なエビデンスが積み上がっていた。一方、長期にわたるHPVワクチンの接種率低下によって、子宮頸がんに罹患して命を落とす女性が今後、爆発的に増えると試算されている。

集団訴訟の裏側と見えてきた闇

以下はネットメディア「スローニュース」と、ザ・レター「鈴木エイトの調査報道ファイル」に書いた記事を再編集し要約した論考だ。少し長くなるが私のスタンス、統一教会絡みの案件ではないトピックでどんなことを追っているのかを知ってもらうために、読み進めてもらいたい。

2024年8月に「スローニュース」へ寄稿したHPVワクチン裁判の原告本人尋問レポートは大きな反響を呼んだ。この記事はのちに振り返った際にHPVワクチンをめぐる人々の認識が変わる分岐点となることだろう。さらに翌9月に行われた別の原告への反対尋問でも、カルテに記された原告女性たちの壮絶な成育歴や、家庭内で原告女性たちが10代前半の時点で置かれていたあまりにも過酷すぎる環境が明らかとなった。

「接種後に重篤な副反応を引き起こし、

薬害として集団訴訟が起こされている危険なワクチン」

そんな認識をいまだに持つ人も少なくないHPVワクチン。だが、HPVワクチンについては国内外で有効性と安全性を担保する科学的及び医学的なエビデンスが積み上がってきたことは、意外に知られていない。

例えば日本では、名古屋市で行われた3万人規模の疫学調査「名古屋スタディ(No association between HPV vaccine and reported post-vaccination symptoms in Japanese young women: Results of the Nagoya study)」によって、接種群と非接種群に有意差(副反応といわれる症状のオッズ比〈相対危険度〉で有意に1を超えるもの)が示されなかったことが確認されている。

解析したのは名古屋市立大学の鈴木貞夫教授、疫学研究のエキスパートである。同様の結果は、デンマークでの全数調査など各国の疫学研究でも裏付けられている。

そんななかで、継続して「HPVワクチン薬害訴訟」を取材する私が2024年8月上旬にX(旧ツイッター)で発信した原告女性への本人尋問、製薬会社代理人による反対尋問の傍聴レポートが2000万インプレッションを数え、反響を呼んだ。

その後は、被告側申請の専門家証人の尋問へと移行していったのだが、原告女性への本人尋問が一区切りとなった2024年8月と9月の期日の傍聴レポートから、この騒動の実像を示してみたい。

『「ベッドで跳ね回る少女」映像の衝撃…HPVワクチンは「薬害ではない」と認定された後も親が子どもへの接種をためらう現実』へ続く。

【つづきを読む】「ベッドで跳ね回る少女」映像の衝撃…HPVワクチンは「薬害ではない」と認定された後も親が子どもへの接種をためらう現実