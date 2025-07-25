½¡»³ÎÝ¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é½Ð¾ì¤Ç¡Ø´ºÆ®¾Þ¡Ù¤ò³ÍÆÀ¡ª¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡24Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦½¡»³ÎÝ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¸«»ö¡Ø´ºÆ®Áª¼ê¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥¬¥é¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ëÂÇ½ç·è¤á¤Ç¡Ö1ÈÖ¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿½¡»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£1ÀïÌÜ¤Ç¤â¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¶·¡¦²òÀâ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤¬´°àú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð¸³¤òÀ¨¤¯Åª³Î¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¡»³¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¤Ç1ÈÖ¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¤â1ÈÖ¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²òÀâ¼Ô¤Î¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö9Ê¬¤Î1¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤ÏÂÇÎ¨.249¤Ç¤¹¤±¤É¡¢76»î¹ç½Ð¤Æ¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èè¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù