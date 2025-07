中居正広に国分太一、相次ぐ元ジャニーズタレントの不祥事…隠蔽されてきた「虐待の連鎖」という可能性

ジャニーズ問題で見落とされてきたこと

私は、1990年代に週刊文春とジャニーズ事務所が争った、いわゆる「ジャニーズ裁判」の当事者でした。性加害が最高裁でも認定されたにもかかわらず、捜査機関も、メディアもまったく動かなかったこと、そして、いまでも、実は、メディアも人々も真剣に向き合っていないと考えています。

しかし世の中、ジャニーズ問題は終息したと受け取っているようです。その証拠に、7月18日『ラストインタビュー 藤島ジュリー景子との47時間』(早見和真著・新潮社)が刊行されました。最後に藤島ジュリー氏がかたるのですから、彼女の中でも、あるいは、当然出版を知っている事務所も、基本的に「終戦処理は終わった」と考えたのだと思います。しかし、実態はまったくちがうことに、私は最近気付きました。当時の連載や、その後のジャニーズ記者会見に対する自分の記事でも、まったく考えてこなかった問題にようやく気付いたのです。

それは、「虐待は世代を超えて連鎖する」という、もはや精神医学界の常識となっている事実を、ジャニー喜多川の性加害について誰も論じていないし、調べてもいないという問題です。調査によって数値は異なりますが、一般的に、虐待の連鎖は、相当な確率で発生します。その中で虐待をうけた者が、性加害の虐待に走る確率は1割以上あるというのが公的な調査として公表されているのです。

ジャニー喜多川による被害者のみ詳しく調査はしても、それ以外の関係者への調査や、「虐待の連鎖」への対策をしていないことは、今後もジャニー喜多川による性加害の犠牲者たちが、虐待の連鎖の結果、さらなる虐待を起こす可能性がきわめて高いということに気付いたとき、自分の迂闊さを自ら責めると同時に、ジャニーズ問題解決のため設立した「特別再発防止チーム」はなにをしていたのか、と調べる必要を感じました。

「虐待の連鎖」への対策はあったのか

「特別再発防止チーム」はフジテレビが設立した第三者委員会の様な弁護士だけによるチームではなく、弁護士(林真琴・元検事総長)と精神科医(飛鳥井望氏)そして、臨床心理士(斎藤梓氏)を中心として、弁護士6名が調査補助をしました。

精神科医と臨床心理士がチームにいる以上、当然、虐待の連鎖症状が起きていないか、危険性のある人物はいないかという調査はしたはずではないかと思ったのです。

委員会による報告書(公表版)をみると(HPで公開されているので、興味のある方は読んでください)被害者の詳細な体験談と、その後の被害者たちを襲ったトラウマ体験も具体的に公表されています。

しかし、そのトラウマによって虐待の連鎖に近いことが行われたという記述はありません。専門家なら当然予想すべき、行動のはずですが,、被害者への補償問題を前提とした調査のため、その質問を避けたのか、あるいは事実は掴んだが一般人には公表しなかったのか、その事情はわかりませんが、この報告書で「虐待の連鎖」の可能性や対策をきちんと報告しておけば、その後のジャニーズ内部やメディアの対策も変わった可能性は、かなりあります。

現役タレントには被害者はいない、という認識

さらに、重大なことは、現役タレントたちには、ヒアリングはほとんど行われず、事務所関係者、幹部クラスなど18名程度で調査がすまされたことです。

その結果、確率的にはありえない、現役タレントに被害者はいないという認識がまかり通ってしまうことになってしまいました。以下、報告書を引用します。

<特別チームは、合計 41 名の関係者のヒアリングを実施した。その内訳は、被害者等が23名、ジャニーズ事務所関係者等が18名であった。

ア 被害者等のヒアリング

報道機関を通じてジャニー氏からの性加害を公表した被害者や下記(3)の「専用窓口」等を通じて被害申告を行ってきた被害者等のうち、本件調査への協力に承諾した者のヒアリングを実施した。ヒアリングは、ヒアリング協力者の状況や希望に応じて、対面、Zoomを利用したWeb会議方式、電話又はメールにより、特別チームの委員又は事務局が出席の上で実施した 4。ヒアリングは、ジャニーズ事務所関係者の同席なく実施された。>

<2023 年6月26日から同年8月22日までの間に、合計23人の被害者等のヒアリングを実施した。そのうちジャニーズ Jr.の経歴のある者は 20 名であり、他の3名は、ジャニー氏から幼少期に性加害を受けたA氏とB氏、および新芸能学院在籍時に性加害を受けたC氏である。

イ ジャニーズ事務所関係者等のヒアリング

また、ジャニーズ事務所の関係者等についても、特別チームの委員又は事務局が対面でヒアリングを行った。ヒアリングは、当該ヒアリングの対象者以外のジャニーズ事務所関係者の同席なく実施された。ジャニーズ事務所関係者等に対するヒアリングについては、ジュリー氏(2回 )、 代表取締役副社長白波瀬傑氏(以下「白波瀬氏」という。2回)ら役員のほか、元ジャニーズ事務所取締役、部長、チーフマネージャーなど合計18名に対して実施した。>

つまり、「特別再発防止チーム」は、現役タレントにはほとんど調査をしていなかったと報告書には記していることになります。

私は取材過程で現役タレントにも被害者がいることを知っていましたし、むしろ、いい役柄をとるために自ら身体をジャニー氏に提供した少年が存在したことも知っています。

私や週刊文春チームの取材結果だけでなく、公的機関の調査でも、虐待事件や幼児の性加害から、虐待の連鎖がおこる確率がきわめて高いことは判明しています。旧ジャニーズ事務所には、現役タレントは、ジュニアを含めると 270名近くが在籍しているとされています。

270名ものタレントに誰一人として、犠牲者は存在せず、被害者は現役以外で申告した者だけで2024年の時点で、993人(そのうち、事実が確認された423人に対して補償金が支払われ、審査の結果、補償の対象外とされた人数は126人とされていますが、まだ未確定です)。このあまりにアンバランスな数字に疑問をもつべきなのに、そこに、深入りした調査報告もありませんでした。

被害者を襲う「虐待の連鎖」

たとえば、日本人全体の虐待について、公式な調査の数値として、厚生労働省が発表した「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」があります。全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は 207,660件。

その数値を根拠にした、『親子の法則 人生の悩みが消える「親捨て」のススメ』の著者・三凛さとしさんの文章をかいつまんでご紹介しましょう。

調査は、20歳以上50歳未満の子持ち男女全国4,000人を対象に「自身の虐待経験と親子連鎖」について行われました。

調査期間:2023年3月29日

調査手法:インターネット調査

調査対象:20歳以上50歳未満の子持ち男女全国

サンプル数:4,000人(男女各2,000人)

(「合同会社serendipity 調べ」)

この結果、「未成年期に虐待を受けたことはあるか?」尋ねたところ、「自分自身が受けていた」(男性:9.2%、女性:11.7%)や「自分自身は受けていないが、兄弟姉妹が受けていた」(男性:2.7%、女性:1.4%)と1割超、虐待を受けた子供が存在することが判明しました。

自身または兄弟姉妹が虐待を受けていたと回答した男女497人に「どのような虐待を受けていたか?」尋ねたところ、最多は男女ともに「身体的虐待」が多かったのですが、「性的虐待」も(男性:22.8%、女性:15.4%)となっています。

しかも、驚くべきことに、男性の方が性的虐待を受けていたケースが多いのです。

最後に、調査は「虐待は親から子へ連鎖すると思うか?」と尋ねていますが、虐待経験の有無にかかわらず「連鎖すると思う」(自身または兄弟姉妹が虐待を受けていた男性:45.1%、自身または兄弟姉妹が虐待を受けていた女性:47.3%、虐待を受けていない男性:45.6%)が最多でした。

また、三凛さとしさんによると,アメリカのジェニファー・エスポジート(Jennifer E. Lansford)氏らによって行われた調査では(2002年から2010年にかけて、アメリカと6か国の子どもたちを対象)「Child Abuse and Neglect: Long-Term Consequences on Adolescent and Adult Mental Health, Substance Use, and Criminality」というタイトルで、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が支援する研究プロジェクト研究により、虐待を受けた子どもたちは、将来的に自分自身や他人を虐待する可能性が高くなること、具体的に言えば、自己認識の問題や抑うつ症状、不安症状、および暴力的な行動に関連する行動問題が増加する傾向があることが示されたといいます。

この研究や前出のデータをみると、過去に虐待を受けた子どもたちは、虐待を受けていない子どもたちと比べると、将来的に精神障害や薬物乱用、犯罪行為に関与する可能性が高くなります。具体的に数値で示すと、虐待を受けた子どもたちは、自分自身や他人に対する暴力的行動を起こす可能性が、虐待を受けていない子どもたちと比較して3倍高いと報告されています。

また、虐待を受けた子どもたちのうち約40%は、将来的に自分自身や他人を虐待することがあると考えているという結果も出ました。

……少し研究の紹介が長くなりましたが、虐待の連鎖は、確実に性加害をうけた被害者にも襲ってくる症状だということが明確になっていることを理解していただきたいため、あえて詳しく引用しました。

私は、ジャニーズ問題の報告書(公表版)をみて、臨床心理士と、精神科医はこの可能性を報告しなかったのか。あるいは、この報告は調査の時点では、被害調査と事務所のガバナンス体制の見直しが目的であるため割愛したのか、あるいは、公表版には報告していないが事務所には報告したのか、ぜひ明らかにしてほしいと思います。

やはりジャニーズ問題は終わっていない

私は、ジャニー喜多川の性加害を告発してきた人間として、「特別再発防止チーム」の報告のあと、何度も開催された、ジャニーズ側の記者会見や調査報告、あるいは被害者への補償行為は、見かけ倒しで、この数十年、ジャニー氏の性加害をみてみぬ振りをしてきたメディアも本格的な解決をしようとしていないと考えていました。

そして、やはり、ジャニーズ問題はまだまったく終わっていないということが明らかになりつつあります。

あえて、強調しておきますが、中居正広氏、国分太一氏が、性的虐待を受けていたというつもりはありません。しかし、現役タレントがただの一人も、被害をうけていないという結論は、自己申告した被害者の数と比べてあまりにも差がありすぎて、無理があること、そして、今回、現役タレントが自分の受けた被害について沈黙したことが、これから、彼らが年齢をへてから虐待の連鎖を引き起こす可能性があることが、レポートされていない事実を指摘したいのです。

専門家であれば、こういう事態が予想できないはずはありません。(背景はちがいますが、米軍では、軍隊内部のレイプ事件が多発し、その解決がなかなかできません。女性に対するレイプは女性が申告することが多いので、事件化されることが多いのですが、男性に対しても、性的嗜好以外の理由からも、新兵イジメのような形でレイプが多発していますが、男性は恥ずかしくて申告しないままということが多く、その後、精神的障害に陥るケースが多いことが報告されています。ジャニーズの場合も、男性タレントであるだけに、申告しにくいという事情があるということも調査では勘案すべきでした)。

ジャニーズは、会社名変更、社長交代、被害者賠償などを一応形としては、悪行の償いをしたことになっています。そして、メディアも、CMを出すスポンサーも、これで一件落着というムードになっていることも事実です。

騒動の最中、私は、何度も現役タレントに被害者がいないはずはない。勇気をもって名乗りでることが、この被害感情を克服し、トラウマから解放することにもなる。ファンもその視点で勇気のあるタレントがでることを応援しないと、結局、日本の女性の平等にもゆきつかないということを主張し続けました。

しかし、ジャニーズファンの中にも、ほとんどそういう女性はでてこなかったし、タレントからも出てきませんでした。

実際の数字が常識はずれなものであることは、当然、専門家ならわかっているはずなのに、そのことを数字に基づき批判する大メディアもありませんでした。

もっと徹底的な調査が必要だった

中居正広の犯罪行為の詳細は守秘義務もあって、詳細はわかりません。国分太一の問題も、事実関係はまったく発表せず、単に「コンプライアンス違反」として、事務所もテレビ局も処理していますが、メディアの中では、スタップに対するセクハラあるいはパワハラ疑惑がささやかれています。これに対しても、「性的虐待の連鎖の一環」として、起こった「虐待事件があったのではないか」と推測する見方もあってしかるべきではないでしょうか。もちろん、彼らの個人的犯罪を擁護しているわけでもなく、また二人が性的虐待を受けていたということを主張するつもりもありません。確率的に、その可能性を疑うべきではないかということがいいたいのです。

そして、これだけ、騒動が続けば、再発防止策の一環として現役タレントへのヒアリング、あるいは、司直による事情聴取が必要な案件になってきたとかんがえざるをえません。

日本の読者、視聴者だけでなく司直や、大手ジャーナリズムにも理解してほしいのですが、ジャニーズ事件というのは、世界最大級の少年への性加害・セクハラ事件であり、まさに、当時の東山紀之新社長が「人類史上もっとも愚かな事件」「鬼畜の所業」というべき事件だったのです。だからこそ、国家的な覚悟をもって、警察、児童相談所を所管するこども家庭庁、労働基準局を所管する厚生労働省、精神科医学会などが取り組んで、調査、研究し、虐待の連鎖への防止策を考えるべき事案だったのではないでしょうか。

そのためには、事務所関係者への少人数すぎる調査といった、小規模なものではなく、徹底的な調査が必要だったはずです。

まったく反省しないテレビ局の姿勢

たとえば、国分太一のコンプラ違反は、日本テレビが公表し、各局は具体的になにがあったかも調査することもできないままに、番組改編、降板といった処置をとりました。たしかに、制作会社などスタッフは弱い立場ですから、パワハラ、セクハラをうけやすい存在です。

しかし、その程度なら、今まで、どのテレビ局も、コンプラ違反を犯したタレントがジャニーズのタレントでなくても傍観していたのではないかと私は取材経験から推測してしまいます。

フジテレビの視聴率の極端な落ち方をみたからなのか、あわてて、日本テレビの社長が記者会見をしましたが、詳細は「プライバシーを守る」の一点張りで、ほとんどなにも語らない会見でした。

が、大体の場合、性的虐待の連鎖は中年時期におこります。米国などでは、キリスト教会で、聖職者から、性的虐待をうけたというケースが多く、その虐待の連鎖がはじまるのが、ちょうど犠牲者が中年になるくらいの年齢なのです。タレントが威張っているだけなら、それだけで、こんなに大騒ぎするはずはありません。日本テレビ社長が、国分太一の情報を知った瞬間に、降板を考えたというほどの事件が、制作スタッフへのパワハラ、セクハラだったとは、私には思えないのです。

結局「反省した」といいながら、まったく反省しないテレビ局の姿勢が、同じことを繰り返すことになりました。

そして、まだまだ続くと思います。どうみても、まだ「虐待の連鎖」の中でもがいているメンバーが存在する確率の方が高いのです。

なぜ警察は捜査をしないのか

そして、一番不思議なのは、ジャニーズ事件では、最高裁で判決まで出ていて、今回は検察のトップまで調査委員長をやったというのに、ジャニーズのことを一度も公的機関、特に警察が捜査をしていないことです。

セクハラは個人だけでなく、それを許した組織も犯罪行為の加担者とみなされます。巨大な犯罪組織のことが、これだけの大騒動になっているのに、警察は事情聴取ひとつしませんでした。ジャニー氏が死亡したからといって、組織としての犯罪は立証されていないのです(セクハラについて、組織に刑事罰はありませんが、それを理由に別件で脱税やパワハラ、別のセクハラなどを捜査することはできたはずです)。

同様に中居の事件も、和解したからといって、不同意性交は、親告罪ではないので、捜査はできます。なのに被害者への事情聴取をしたという報道さえありません。

同じ時期、問題になった松本人志の不同意性交問題も、記事になった事件は時効になっていましたが、ほかにも、いくつも記事がでて、何人も被害者が名乗りでているわけですから、事情聴取を重ねていけば、時効にかからない被害者をわりだせた可能性は十分にありえます。

あの騒動の真っ只中にも、神奈川県大磯署は、やめたとはいえ、ジャニーズの元大物近藤真彦氏に一日署長をやらせていました。これは、ジャニーズ事務所と関係各省庁との癒着を示す象徴的な出来事でもあり、この問題に警察もメディアも無関心である理由のひとつといえるでしょう。

つまり、司直の無関心。司直が捜査しなければ、動かない大メディアの責任放棄、報道されないことで、タレントを起用しつづけ、甘やかしては、「虐待の連鎖」をまねきかねない行動をとっていたテレビ局。この「魔のトライアングル」の渦中にまだジャニーズタレントは存在しています。今後のことを考えると、彼らは相当、悲劇的な運命をになっている集団なのです。

ジャニーズ事件は「世界的な大事件」

繰り返しいいますが、ジャニーズ事件は、世界的な大事件です。

たとえば、昨年児童相談所には225,509件(前年比 +5.0%、約10,600件増)の相談がありました。全体の統計はありませんが、福岡県だけの例をとっても、(令和5年度)

養護相談(虐待含む) 11,042件 64.2%

障がい相談 4,501件 26.2%

育成相談(性格・行動、不登校など) 1,059件 6.2%

非行相談 463件 2.7%

※「養護相談」は、児童虐待や家庭環境の問題、保護者の病気などによる養育困難に関する相談ですが、その中に含まれる「虐待相談」の内訳では、

心理的虐待 4,088件 54.2%

身体的虐待 1,749件 23.2%

ネグレクト(保護の怠慢・拒否) 1,627件 21.5%

性的虐待 83件 1.1%

となっています。(※児童相談所統計資料 - 福岡県庁ホームページ)仮に福岡の1%という数字を日本全体の相談数22万強という数字に適用すると2200人近い人数が一年間に日本全体で性的虐待を受けていることになります。ジャニー喜多川の被害者の数とこれを比べると、一人の人間の犯罪、一人の組織の犯罪としては桁違いの大きな虐待事件だということがわかります。BBCの報道がでたとき、多くのテレビ番組の司会者やメディアの責任者が「責任を感じる」といい、謝罪の意を表しました。

私は、彼らの言葉を全く信じないと書き続けましたが、今回、「虐待の連鎖」という疑問がでても、これでおさめてしまうつもりなのでしょうか。多分、そうなる、私は長い取材経験から危惧しています。

しかし、次にジャニーズのタレントが事件を起こしたら、それは、「虐待の連鎖」という指摘を知りながら放置してきた、もっと大きな責任を問われることになります。

これは適当に扱って、未解決にしてはいけない事件であることを、もっと真剣に司直も、メディアも真剣に向き合うべき事件ではないでしょうか。

このままではまた事件が起こりかねない

藤島ジュリー氏は、インタビューの中で、「すべての株を売って海外に逃亡した方が楽だったのではないか」という質問に、「私がそれをしてしまったら,逃げた人間という烙印を押されて、娘がいきづらくなってしまうと思ったからです」と答えています。

私は当時の取材経験から、ジャニーズ事務所はジャニー、メリーの二人が完全にコントロールしていて、ジュリー氏が役員であっても、ほとんどなにもできなかった立場であり、気の毒だとは思っています。手記の中には、「ジャニーズ事務所の廃業を表明した23年10月の記者会見で『ジャニー喜多川の痕跡を、この世から一切なくしたい』とつづった手紙を公表したことについては『どうしてこの人にこんなにも人生を狂わされなければならないんだろ』という怒りの表れだった」と書いています。

実際、彼女の心の中はそうであろうと思います。そして、私は彼女が記者会見で吐いた言葉「私財を投げ売ってでも補償をする」という言葉だけが、この記者会見の救いだったと当時書きました。だからこそ、私の今回の疑問に対しても、行動をとってほしいのです。私財を投げ打ってでも、現役タレントにも、調査をし、必要ならカウンセリングを行う(現状では、被害を受けたと手を上げた人間にのみカウンセリングなどの対策が提供されるシステムになっています)ことを断行してほしいと思います。また、「STARTOENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」の新社長となった元フジテレビの鈴木克明氏も、かつて報道側の人間として「めざまし」などを指揮した経験を考えればこの意味はわかるはずです。この調査とカウンセリングを受けていないタレントの活動は許可しないといった厳しい規則をつくる方法もあります。

テレビ局にも事務所にも申し上げます。この対策をとっておかないと、今後も安心して旧ジャニーズのタレントを起用することには、リスクがともなうことがありうるのです。

何度もいいますが、これは、中居、国分、二人を擁護するための記事でも、二人がジャニー氏の被害を受けた虐待の連鎖で事件を起こしたと言っているのでもありません。ジャニーズ事件の解決に「虐待の連鎖」の可能性を考えたスキームがまったくないことは、今後も、事件がおこる可能性があることをみなさんに気付いてほしい、そう思ってかきました。短い原稿では誤解を呼びかねない内容なので、あえて、細かい数字をあげた理由も、そのためです。

【独自】国分太一「お忍びで村を訪問」「ジャニーズ問題で奔走」…DASH村住民が明かした「本当の素顔」