テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、25日午後9時から放送される。あいみょん、GENERATIONS、SKY-HI、HANA、YURIYAN RETRIEVERらが出演する。あいみょんは、松本潤主演ドラマの主題歌「いちについて」をテレビ初披露。デビューから変わらない自分の中にあるテーマである「死生観」や「命」について、間もなく10年目に入る今、「改めてまた自分の考えや想いを書いた」という同曲。「楽器の音も最小限で、1サビまで弾き語りなのでより一層歌詞に耳を傾けてもらえたらうれしいです」とし、「自分がつづった言葉のひとつひとつを大切に歌います」とコメントを寄せた。

HANAは6月9日配信リリースの「Burning Flower」を、そしてソロ初出演となるSKY-HIは、自身がCEOをつとめるBMSGで3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」のテーマ曲「At The Last」を披露。HANAと、彼女たちをオーディションから見守ってきた所属事務所CEOのSKY-HIは同番組初共演となる。YURIYAN RETRIEVERは、メジャーデビュー曲「YURIYAN TIME」を同番組独占パフォーマンス。同曲は、自身が抱く「今、言いたいこと」「腹が立っていること」をベースにした自己紹介の曲。YURIYANは「サビの部分はダンスがあります! みんなでぜひ踊ってバズらせてほしい」とアピールし、「ミュージックビデオ(MV)を再現したパフォーマンスをする予定なので、ぜひ今回の生放送を見てからMVも見て再生回数を伸ばしてください!」と呼びかけた。また、ソロでの出演に「改めて信じられなくてありがたい思いです。子どものときから見ていたこの場所にソロで出させてもらうって、どういう人生!?」とYURIYAN。アーティストとしては「コーチェラ・フェスティバル出演、グラミー賞受賞、世界ツアー」と壮大な夢を描く彼女のMステ初のパフォーマンスに期待。【出演者&歌唱曲一覧】あいみょん「いちについて」Avantgardey「MステSPオープニングアクト」GENERATIONS「Summer Vacation」SKY-HI「At The Last」超ときめき△宣伝部「超最強」(△=ハート)HANA「Burning Flower」宮沢和史「島唄(オリジナル・ヴァージョン)」YURIYAN RETRIEVER「YURIYAN TIME」