¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ö¼«Ëý¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼¡×°¦¸¤¤È¤ÎµÞ¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤ËÎÞ¡Öµã¤¤¤Æ¡¡µã¤¤¤Æ¡×¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë
²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¥ë¥ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¿´¤òÄË¤á¤¿¡£
23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤éÂ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È°¦¸¤¤ÎµÞ»à¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®Ìø¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤Ï°ì¿ç¤â¤»¤º¤º¤Ã¤È¥ë¥ë¤¿¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¥ë¥ë¤¿¤ó¤òÊú¤Ã¤³½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¡¡¥ë¥ë¤¿¤ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤¬ºÇ¸å¡¡ÌÀÆü²ÐÁò¤Ç¤¹¡¡¿´Â¡¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¼«Ëý¤Î²Ä°¦¤¤Ì¼¤Ç¤·¤¿¡¡¼Â¤Ïº£Æü¡¡¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡µã¤¤¤Æ¡¡µã¤¤¤Æ¡¡µã¤Êø¤ì¤Æ¡¡¤È¤Æ¤â¡¡¤È¤Æ¤â¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿v¡£
¤Þ¤¿¡Ö³§¤µ¤ó¤Î°¦¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡¡»ä¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤âÂô»³¤¤¤é¤·¤ÆÄ¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ê¿´¤ÎÄË¤ß¤ò¶¦Í¤µ¤»¤ÆÄº¤ÍÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡¥ë¥ë¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¡¿´¤È¿´¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡¡¥ë¥ë¡¡ÍÆñ¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È°¦¸¤¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£