¡Ú£×£×£Å¡Û¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡¡¥¢¥¹¥«¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡ÖÄ¹´üÀ¯¸¢¼ùÎ©¡×¤ÎÀÀ¤¤
¡¡£×£×£Å¤Îà³¤Â±²¦½÷á¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬àÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤È¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤«¤é¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¼ùÎ©¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£µ·î¤Ë´ÙÍî¡£¥«¥¤¥ê¤ÏÆ±£±£²·î¤«¤é±¦¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÄ¹´ü·ç¾ì¤·¡¢º£Ç¯£µ·î¤«¤éÉüµ¢¡£º£·î£±£³Æü¤Î½÷»Ò¸ÂÄê£Ð£Ì£Å¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¿¥ë£´£×£Á£Ù²¦ºÂÀï¤ÇÌó£±Ç¯£²¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤Î¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡õ¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ËËÉ±Ò¤òµö¤·¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥ê¤Ï£²£´Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö»ä¤Ï¿Í¤è¤ê¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤·¡¢ÂÎ¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤ÉÃ¸¡¹¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È·ç¾ì´ü´ÖÃæ¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¤â¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´ü·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶·î¤«¤éÉüµ¢¡£Éü³è¤·¤¿¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¥¢¥¹¥«¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¸«¤¬¹ç¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í£±Ç¯Á°¤è¤ê¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ´À°¤ò´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¤¡£Éüµ¢¤¹¤ëÁ°°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö£±¤Ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥¹¥«¤µ¤ó¤È¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¿¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ê¥¿¥Ã¥°²¦ºÂºß°Ì¤Î¡ËºÇÄ¹µÏ¿¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤Ë¤âÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ä¹¤¯¡¢Ä¹¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡Ø¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£