25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万1640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1826.34円に対しては186.34円安。出来高は8462枚だった。



TOPIX先物期近は2967.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIX現物終値比10.05ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 41640 -230 8462

日経225mini 41660 -210 144235

TOPIX先物 2967.5 -13 17025

JPX日経400先物 26730 -185 862

グロース指数先物 750 -4 418

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

