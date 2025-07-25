　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万1640円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1826.34円に対しては186.34円安。出来高は8462枚だった。

　TOPIX先物期近は2967.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIX現物終値比10.05ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41640　　　　　-230　　　　8462
日経225mini 　　　　　　 41660　　　　　-210　　　144235
TOPIX先物 　　　　　　　2967.5　　　　　 -13　　　 17025
JPX日経400先物　　　　　 26730　　　　　-185　　　　 862
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-4　　　　 418
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース