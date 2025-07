参政党に勝るとも劣らない視聴回数をたたき出した自民党のYouTube。それでも選挙結果で明暗が分かれてしまった理由とは?(画像:自民党の公式YouTubeチャンネルより)

7月20日に投開票が行われた参議院選挙の結果については、おおむね「与党である自民党・公明党の敗北」と「国民民主党・参政党の躍進」と結論づけられることが多いように思う。なかでも、2024年の兵庫県知事選以降、知名度が高まった「SNS選挙」で党勢の拡大を加速させたのが、参政党だったのではないか。

一方で、参政党に負けず劣らず、SNS選挙への対策を強化した政党があった。改選前に比べて議席数を大きく減らした自民党だ。何が両党の明暗を分けたのか。動画関連のIT企業・エビリーのYouTubeデータ分析ツール「kamui tracker」を用いて、前後編に分けて検証してみたい。

昨年の衆院選から視聴回数は倍増

まずは、今回の参院選の選挙期間中、YouTube上で視聴された動画のうち、タイトルに「参議院」もしくは「選挙」が入っているものをピックアップし、数値の算出や分類を行った。これらの言葉が入ってないもので選挙に関連する動画もあるはずだが、際限がなくなってしまうので、限定した調査にした。

具体的には、公示日2日前の7月1日から投開票日である20日までの選挙関連動画の視聴回数を日ごとに集計し、昨年秋の衆院選と対比してみた。衆院選は10月15日公示で投開票日が27日と、選挙戦の期間が今年の参院選より5日間短かったため、公示から13日目が最後となっている。





昨年の衆院選の投開票日(13日目)は累計9097万回だったが、今回の参院選で公示日から同じ日数が経過した7月15日は1億8551万回と、文字どおり倍増。その後、今回の参院選の投開票日には3億1948万回にまで膨らんだ。

昨年から浸透が進んでいたSNS選挙の傾向に拍車がかかっている。YouTubeが“選挙のインフラ”として定着したといえそうだ。

では、これらの動画は誰が投稿したものなのか。投稿者を「政党」「候補者」「マスメディア(テレビ局、新聞社など)」「一般ユーザー」に分類し、投開票日までの累計視聴回数の内訳を出してみた。





なんと一般ユーザーが7割近くを占めている。選挙関連動画の膨大な視聴回数は、政党でもマスメディアでもなく、一般ユーザーが投稿した動画によるものが多かったわけだ。

「一般ユーザー」に支えられた参政党のYouTube

ただ、一般ユーザーの視聴回数で上位を占めるのは「虎ノ門ニュース」「高橋洋一チャンネル」「石川典行チャンネル」「中田敦彦のYouTube大学」など、政治系動画を多く扱うネット著名人のチャンネルで、一般人に分類するべきか迷うところだ。

また、なかには政党や立候補者を怪しい言葉でディスるショート動画をたくさん並べて視聴回数を稼いでいるチャンネルも、一般ユーザーの上位に食い込んでいる。選挙に乗じて収入を得ようという悪質な意図を感じた。

それ以外は、何者とも知れないチャンネルが並び、1000を超える。特定の政党を盛り上げたい投稿者もいるだろうし、選挙に乗じて視聴回数を稼ぎたいだけのチャンネルもあるだろう。

一見するとつかみどころがない「一般ユーザー」の動画だが、今回の参政党の躍進にどれくらい関係があったのだろうか。そこで、一般ユーザーの動画の中でタイトルに「参政党」「神谷」を含む動画を選び出して集計してみたところ、5114万回にのぼった。一般ユーザー全体で2億2016万回なので、実に23.2%に当たる。

もちろんすべてが参政党シンパの動画ではないが、動画の中で触れてもらえれば、新興政党にとってはそれだけで認知を上げる効果があるはずだ。参政党の英語表記は「Party of Do It Yourself」だそうだが、まさに一般ユーザーの自主制作動画の力が大躍進につながったのだ。

もちろん、参政党の公式チャンネルも1988万回と非常に多い視聴回数をたたき出していた。「参政党必勝ガチチャンネル」という切り抜き専門チャンネルもあり、参政党本体のチャンネルと相乗効果をもたらしていた。

一方通行で終わった自民党のYouTube

一方、自民党の公式チャンネルには「日本を動かす 暮らしを豊かに」というタイトルの動画があり、この動画だけで視聴回数は862万回に達していた。自民党の動画がYouTubeでこんなに視聴されているのを不思議に思うだろうが、これは広告で回している可能性が高い。

YouTubeの動画は、個別に広告費用を投じて視聴回数を稼ぐことができる。動画を見るとき、強制的にCM動画を見せられるのと同じ仕組みだ。30秒のテレビCMフォーマットなので、広告会社が制作したのだろう。

ただ、エビリー社が選挙期間中に発表した政党チャンネルのデータ(対象は7月3日〜11日に投稿された動画)では、参政党の動画の平均エンゲージメント率(「いいね」とコメント数を足した数値)が9.5%だったが、自民党の動画は0.9%しかなかった。

参政党の動画は見た人がたくさんレスポンスするが、自民党にはほとんどない。自民党の動画は強引に見せるだけの一方通行だったということだ。SNS選挙では、双方向性を生まないと意味がないことがわかる。

(後編に続く)

(境 治 : メディアコンサルタント)