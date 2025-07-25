ベルメゾンの「くまのプーさん」アイテムがミニチュアガチャになって8月上旬発売！4WAYソファーベッドやふかふかビッグクッションなど全4種
【ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション】 8月上旬 発売予定 価格：1回400円
(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション」を8月上旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン」で販売されている「くまのプーさん」の商品をミニチュア化したもの。シワ感や細部までしっかり再現されている。ラインナップは「モチーフ型クッション＆ブランケット付き4WAYソファーベッド」、「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」、「ふかふかビッグクッション」、「キャラクターイメージのミニテーブル」の全4種。「ふかふかビッグクッション」には、一部のフィギュアを座らせることができる。本体サイズは約35～44mm。
「モチーフ型クッション＆ブランケット付き4WAYソファーベッド」
「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」
「ふかふかビッグクッション」
「キャラクターイメージのミニテーブル」
(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
(C)SENSHUKAI CO.,LTD.