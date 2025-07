【ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション】 8月上旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン くまのプーさん ガチャコレクション」を8月上旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「ディズニーファンタジーショップbyベルメゾン」で販売されている「くまのプーさん」の商品をミニチュア化したもの。シワ感や細部までしっかり再現されている。ラインナップは「モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド」、「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」、「ふかふかビッグクッション」、「キャラクターイメージのミニテーブル」の全4種。「ふかふかビッグクッション」には、一部のフィギュアを座らせることができる。本体サイズは約35~44mm。

「モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド」

「座って積んでうたた寝て。クッション3個セット」

「ふかふかビッグクッション」

「キャラクターイメージのミニテーブル」

(C)Disney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)SENSHUKAI CO.,LTD.