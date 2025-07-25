¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡)¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡ÙHG¥×¥é¥â¥Ç¥ëÂè1ÃÆ¡ª¼çÍãÉô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á½éºÎÍÑ¤Ç¿§Ê¬¤±¤¬¹¹¤Ë¿Ê²½
¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¤Î¼ç¿Í¸øµ¡¤¬¤Ä¤¤¤ËHG¤ÇÎ©ÂÎ²½¤Ç¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Î7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¡Ê¥Þ¥¯¥í¥¹¥Ç¥ë¥¿¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ5¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£BANDAI SPIRITS¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥á¥«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤ä1/72¥¹¥±ー¥ë¥·¥êー¥º¤Ç³Æ¼ïµ¡ÂÎ¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤ËÂÔË¾¤ÎHG¥·¥êー¥º¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡ÙÅÐ¾ìµ¡ÂÎ¤Î¥¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏHG¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡) ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡)¡×¤ÏHG¥Þ¥¯¥í¥¹¥·¥êー¥º¹±Îã¤Î°ìÉôº¹¤·ÂØ¤¨ÊÑ·Á¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î¥¥Ã¥È¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥·¥êー¥º½é¤Î5¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¤Ï¡¢À¾Îñ2067Ç¯¤Î°ÜÌ±ÏÇÀ±¤¬ÉñÂæ¡£¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡×¤Î¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¤È¡¢¥Ð¥ë¥¥êー¤Ë¤è¤ë¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤ÎÅ¸³«¤òÁªÂò¼°¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖVF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É¡×¤Ï¥·¥êー¥º½é¤Î¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¤òºÎÍÑ
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¤Î¿§Ê¬¤±¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ñー¥Ä¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤À¤±¤ÇÊ£»¨¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¥Ã¥È¤ÏVF-31ËÜÂÎ¤Î¤ß¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÇ¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ô¥£¥ª¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿HG¥Þ¥¯¥í¥¹¥·¥êー¥º¥¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀìÍÑ¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡)¡×ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡)¡×¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡) ÀìÍÑ¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡×¡Ê²Á³Ê¡§770±ß¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖHG 1/100 VF-31J ¥¸ー¥¯¥Õ¥êー¥É (¥Ï¥ä¥ÆŽ¥¥¤¥ó¥á¥ë¥Þ¥óµ¡) ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¥é¥ó¥Êー¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢HG¥Þ¥¯¥í¥¹¥·¥êー¥º¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏVF-31J¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÀìÍÑ¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¤È¥Õ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ô¥£¥ª¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¦¤¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦¼ÂÅÄÀéÀ»»á¡ÊCAPCOM¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¥é¥ó¥Êー¤ÏÂ¿¿§À®·Á¥é¥ó¥Êー¤Ç¥¥ã¥Î¥Ôー¤ä¥»¥ó¥µーÎà¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
B1¥é¥ó¥Êー¤ÏÇò¿§¤ÎÀ®·Á¿§¤Ç¡¢¥«¥Êー¥ÉÍã¤ä¥Õ¥¡¥¤¥¿ー·ÁÂÖ¡¢¥¬¥¦¥©ー¥¯·ÁÂÖ¤Îµ¡¼óÉôÊ¬¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
B2¥é¥ó¥Êー¤ÏB1¥é¥ó¥Êー¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇò¿§¤ÎÀ®·Á¿§¤Ç¡¢¼çÍã¤Î°ìÉôÅù¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
C¥é¥ó¥Êー¤âB1¥é¥ó¥Êー¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇò¿§¤ÎÀ®·Á¿§¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¤Î³°ÁõÅù¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
D¥é¥ó¥Êー¤ÏµÓÉô¤äÏÓÉôÁõ¹Ã¤ò¹½À®¤·¡¢Æ±°ì·Á¾õ¥é¥ó¥Êー¤¬2ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
E¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢³ÆÉô¤Î¥Ö¥ëーÉôÊ¬¤ÎÁõ¹Ã¤¬À®·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
F¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢³ÆÉô¤Î¥Ñー¥×¥ë¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥Ä¤¬À®·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
G¥é¥ó¥Êー¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤ä¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¡¢¼çÍã´ðÉô¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥à¥Ñー¥Ä¤¬À®·Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
H¥é¥ó¥Êー¤ÏµÓÉô¤ä¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤Î¥Õ¥ìー¥à¥Ñー¥Ä¤ò´Þ¤ß¡¢Æ±°ì·Á¾õ¥é¥ó¥Êー¤¬2ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
I1¥é¥ó¥Êー¤Ë¤Ïµ¡¼óÀèÃ¼¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤¬¡¢K1¥é¥ó¥Êー¤Ë¤Ï1/100¥Õ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ô¥£¥ª¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬À®·Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
J¥é¥ó¥Êー¤ÏËÜ¥¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¡¤Î¿§Ê¬¤±¤ä¥Þー¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¥·ー¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ô¥£¥ª¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥µーÉôÊ¬¤Î¿§Ê¬¤±¤¬¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Æ¬Éô¥Ñー¥Ä
¡¡Æ¬Éô¤Ï¡¢¥»¥ó¥µーÉô¤Î¿§Ê¬¤±¤¬¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñー¥ëÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆ¬Éô¡£¥»¥ó¥µーÉôÊ¬¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¡£¥»¥ó¥µーÉôÊ¬¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï¥Ñー¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶»Éô¤Ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿Æ¹ÂÎÉô¥Ñー¥Ä
¡¡ËÜµ¡¤ÎÆ¹ÂÎÉô¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¶»Éô¤Ë¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤ò°ìÉô¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ªÉô´ØÀá¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤·¼°´ØÀá¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¤ÎÆ¹ÂÎÉô¥Ñー¥Ä¡£¶»ÉôÁõ¹Ã¤Ï¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸å¤ÎÆ¹ÂÎÉô¥Ñー¥Ä¡£¸ªÉô¤Î°ú¤½Ð¤·¼°´ØÀá¤Ë¤è¤ê¡¢¹¤¤²ÄÆ°°è¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
4¼ï¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÏÓÉô¥Ñー¥Ä
¡¡VF-31¤ÎÏÓÉô¤Ïº¸±¦³Æ4¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£±¦ÏÓ¤Ë¤Ï°®¤ê¼ê¡¢Éð´ï»ý¤Á¼ê¡¢¥ï¥ë¥¥åー¥ì¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¡¢¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É»ý¤Á¼ê¤Î4¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º¸¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï±¦ÏÓ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°®¤ê¼ê¡¢Éð´ï»ý¤Á¼ê¡¢¥ï¥ë¥¥åー¥ì¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤Î3¼ïÎà¤È³«¤¼ê¤Î·×4¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éª´ØÀá¤ÏÆó½Å´ØÀá¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó135ÅÙ¤Þ¤Ç¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÏÓÉô¥Ñー¥Ä¡£¸ªÉô¤Î¥«¥Êー¥ÉÍã¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿ÏÓÉô¥Ñー¥Ä¡£¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ïº¸±¦³Æ4¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
±¦ÏÓÉô¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É»ý¤Á¼ê¡¢º¸ÏÓÉô¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï³«¤¼ê¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
Éª´ØÀá¤ÏÌó135ÅÙ²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤½Ð¤·¼°´ØÀá¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¹øÉô¥Ñー¥Ä
¡¡¹øÉô¥Ñー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëµÓÉô¤È¤ÎÀÜÂ³Éô¤Ë¤Ï¼´²ÄÆ°¤Ë¤è¤ë°ú¤½Ð¤·¼°´ØÀá¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ªÉôÆ±ÍÍ¤Ë²ÄÆ°°è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î¹øÉô¥Ñー¥Ä¡£¸Ô´ØÀá¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ï¼´²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê°ú¤¤À¤»¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¹øÉô¥Ñー¥Ä¡£Ãæ±ûÉô¤Î¥°¥ìー¥é¥¤¥ó¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
³Æ¼ï·ÁÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ·Á¤¹¤ëµÓÉô¥Ñー¥Ä
¡¡µÓÉô¥Ñー¥Ä¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤ÏÉ¨´ØÀá¤ª¤è¤ÓÂÉô¤¬º¸±¦¶¦ÄÌ¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¨´ØÀá¤Ë¤ÏÏÓÉô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆó½Å´ØÀá¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀá³ÆÉô¤Ë¿½Ì¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢³Æ·ÁÂÖ»þ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎµÓÉô¡£É¨´ØÀá¤ÈÂÉô¤Ïº¸±¦¶¦ÄÌ¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´°Î»¤·¤¿µÓÉô¡£³ÆÉô´ØÀá¤Ë¿½Ì¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¨´ØÀá¤ÏÆó½Å´ØÀá¤Ë¤è¤êÌó135ÅÙ¤Þ¤Ç²ÄÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼çÍã¥Ñー¥Ä
¡¡ËÜµ¡¤Î¼çÍã¥Ñー¥Ä¤Î¿§Ê¬¤±¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¥Ñー¥Ä¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÉô¤Îµ¡ÂÎÈÖ¹æÅù¥Þー¥¥ó¥°¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ëºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î¼çÍã¥Ñー¥Ä¡£¼çÍã¤Î¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Ï¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ®·Á¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¼çÍã¥Ñー¥Ä¡£µ¡ÂÎÈÖ¹æÅù¥Þー¥¥ó¥°¤Ï¥·ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤ÊÇØÌÌÉðÁõ
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤ÎÇØÌÌÉðÁõ¤Ï¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¤¬ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê»ý¤ÁÉðÁõ¤Ë¤â¸ÇÄêÉðÁõ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥µー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÅ¸³«¾õÂÖ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÇØÌÌÉðÁõ¡£¥»¥ó¥µー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÅ¸³«¾õÂÖ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´°Î»¤·¤¿ÇØÌÌÉðÁõ¡£¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¤ÏÃåÃ¦¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ç¥Ð¥È¥í¥¤¥É¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤ÏÁ´¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£¼¡¾Ï¤è¤êÂ¾¤Î·ÁÂÖ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ã±ºÂ¡¢Ê£ºÂ¤¬ÁÈ¤ß´¹¤¨²ÄÇ½¤Êµ¡¼ó¥Ñー¥Ä
¡¡¥¬¥¦¥©ー¥¯»þ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢Ã±ºÂ¤ÈÊ£ºÂ¤¬ÁªÂò¼°¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¤È¥Õ¥ì¥¤¥¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2¼ïÎà¤º¤ÄÉÕÂ°¤·¡¢¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°¤Îµ¡¼ó¥Ñー¥Ä¡£Ã±ºÂ¤ÈÊ£ºÂ¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸å¤Îµ¡¼ó¥Ñー¥Ä¡£¥¥ã¥Î¥Ôー¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ë¤â¥Ñー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸å¤Ë¥¥ã¥Î¥Ôー¤Ï³«ÊÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï4¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸ªÉô¥Ñー¥Ä¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤Ç¥«¥Êー¥ÉÍã¤ËÊÑ·Á
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Î¸ªÉô¥Ñー¥Ä¤ÏÊÑ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤Ç¥«¥Êー¥ÉÍã¤ËÊÑ·Á¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Êー¥ÉÍã¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¸ªÉô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î¥«¥Êー¥ÉÍã¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥«¥Êー¥ÉÍã¡£¥«¥Êー¥ÉÍã¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ëºÆ¸½¤Ç¤¹¡£
º¹¤·ÂØ¤¨¤ÇÅ¸³«¾õÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¸³«¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£Å¸³«¾õÂÖ¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¤ÏµÓÉô¤Ë2²Õ½ê¡¢µ¡¼ó¤Ë1²Õ½ê¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¡£µÓÉô2²Õ½ê¡¢µ¡¼ó1²Õ½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¡£°ìÉô¿§Ê¬¤±¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¦¥©ー¥¯¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤ÎÆ¬Éô¤ÏÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½
¡¡¥¬¥¦¥©ー¥¯¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤Ïµ¡ÂÎ¾åÉô¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï³ÊÇ¼»þ¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿ー»þ¤Îµ¡ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¾õÂÖ¤Ç¤Î³ÊÇ¼¾õÂÖÆ¬Éô¡£Å¸³«¾õÂÖ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ü¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿³ÊÇ¼¾õÂÖÆ¬Éô¡£µ¡½Æ°Ê³°¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥·ー¥ë¤Ë¤è¤ë¿§Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥µ¥ë¥È¥Ê¥¤¥Õ¤ª¤è¤Ó¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÉÕÂ°
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¤½¤ÎÂ¾ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê»ý¤ÁÉðÁõ¤Î¥¢¥µ¥ë¥È¥Ê¥¤¥Õ2ËÜ¤È¥Õ¥ì¥¤¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥É¥íー¥ó·¿ÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥É¥íー¥ó·¿ÂæºÂ¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¥ë¥È¥Ê¥¤¥Õ¤Ï2ËÜÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥É¥íー¥ó·¿ÂæºÂ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(C)2015 BIGWEST