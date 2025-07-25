¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¹Ô°Ù¤« 20Âå¤Î½÷¤é4¿ÍÂáÊá¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë°¼Á¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ß¤ÆÁÜºº
Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÇä½Õ¤ÎµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº°÷
¡ÖÇä½ÕËÉ»ßË¡¤ÇÄÌ¾ïÂáÊá¤·¤Þ¤¹¡×
Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌøÈþ·ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤é4¿Í¡£¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¶á¤¯¤ÇÇä½Õ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëµÒÂÔ¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤¤¡¢ÀÄÌøÍÆµ¿¼Ô¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½1²¯1000Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤É¤³¤«¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç¤ÏÇã½ÕÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æâ»³Ì´³ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶âÅÏ¤·¤¿¡×
ÃËÀ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÇÌë¤Î³¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÆâ»³ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë°¼Á¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£