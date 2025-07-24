¶ì¤¤µ²±¤«¤é1Ç¯¡¡Âç¾»þÅÄ³«¿Î¤¬»â»ÒÊ³¿×¡¡ÂçÀ®¤¬10Ç¯¤Ö¤ê4¶¯¡¡¡Ú¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»¡Û
¡¡¢¡¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¡¡ÃË»ÒºÇ½ªÆü¡Ê24Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÂçÀ®¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¤·¤¿2015Ç¯°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âç¾¤Î»þÅÄ³«¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬6²óÀï¤ÇµÕÅ¾2¿ÍÈ´¤¡£ÂçÌ¶ÅÄ¤È¤Î½à·è¾¡¤âÆÀ°Õ¤ÎÂç³°´¢¤ê¤ò¼´¤È¤·¤¿¹¶¤á¤ÇÁê¼ê¼¡Ë¯¤«¤éÉû¾¤Þ¤Ç3¿ÍÈ´¤¯¤Ê¤ÉÂç¹õÃì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòÇ¯¤âÂç¾¤À¤Ã¤¿¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿6²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£¡ÖÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤âµ»¤¬½Ð¤»¤ëºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤¬É¬Í×¡×¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£À®Ä¹¤ò¼¨¤»¤¿°ìÊý¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤ÎÂç¾¤ËÇÔ¤ì¡ÖÁ´°÷È´¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ÀÆð¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£