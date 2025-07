2025年夏、沖縄本島北部の「やんばる」エリアに、全く新しいテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」がオープン!

開業となる7月25日の前夜、24日に開業前夜セレモニーが開催されました☆

ジャングリア沖縄 開業前夜セレモニー

2025年7月24日、沖縄県北部に誕生した新テーマパーク「ジャングリア沖縄」の開業を記念したセレモニーが開催されました。

世界自然遺産・やんばるの森を舞台に、自然とエンターテインメントが融合した唯一無二の「パワーバカンス」を体感できる新施設として、注目を集めています。

「ここから始まる冒険」セレモニー冒頭宣言

式典の冒頭では、MCより力強いメッセージが発信されました。



世界自然遺産やんばるの森が広がる沖縄北部を舞台に、ジャングリア沖縄はここでしか味わえない興奮、そして大設計を全身で味わう。

贅沢と経験したことのないような開放感が、本能を揺さぶる、まさにパワーバカンスを提供いたします。

このプロジェクトは、沖縄北部の地域経済の活性化、沖縄の観光振興、ひいては観光立国・日本の経済活性化の起点となることを目指して、挑戦を続けてまいります。

ジャングリア沖縄の開業に際して、メディアの皆様にご臨席いただき、特別セレモニーを開催いたします。

この場所から、新たな冒険、夢、感動が今この瞬間から始まります。どうぞご期待ください。

The journey begins right here right now, so let’s make memories together.



株式会社刀 代表取締役CEO 森岡毅氏 スピーチ全文

続いて、ジャングリア沖縄の企画と構想を担った株式会社刀 代表取締役CEOの森岡毅氏が登壇。

テーマパーク誕生までの14年間の歩みと、未来への展望を語りました。



皆様、この貴重な天候の中、お集まりいただきありがとうございます。株式会社刀の森岡です。

まず最初に、今日の天候について少しお話しさせていただきます。

沖縄北部では、一日中雨が降る日は年間を通して約4%、つまり365日のうち15日程度しかありません。

さらに、まったく雨が降らない日は年間140日ほどあります。

本日は非常に珍しく、台風が2つ、3つ重なった特異な天候となりました。私はむしろ、これをチャンスと捉えています。



今日のような雨の日こそ、バギーやダイナソーサファリをより一層楽しめる絶好の機会です。

沖縄はスコールが多く、天気の変化もダイナミックです。

そんな自然に身を委ねることで、都会では味わえない体験ができます。

雨に濡れてもすぐに乾き、大自然を全身で感じながら過ごす一日。

その締めくくりにはスパでリフレッシュしていただければ、素晴らしい体験となるでしょう。



思い返せば14年前、私は沖縄に途方もない可能性があると確信しました。

その日から、沖縄をもっと豊かにするため、日本の未来を支える新しい「食いぶち」を生み出すために、このプロジェクトを追いかけ続けてきました。

しかし、この道のりは決して平坦ではありませんでした。

何度も挫折しそうになりましたが、多くの方々の支えによって、ようやく明日グランドオープンを迎えることができます。

心より感謝申し上げます。

ジャングリア沖縄は、「沖縄をもっと豊かにしたい」「日本をもっと元気にしたい」という切実な思いから生まれました。

私たちは、大きな成功ではなく、まずは堅実な離陸を目指しています。

その先には、日本の観光の可能性を大きく広げる未来があると信じています。



これからさまざまな課題が出てくると思いますが、それらを乗り越えながら、一つでも多くの笑顔をここで生み出していけるような、そんなパークに育てていきたいと考えています。

沖縄はもっと伸びます。

日本も、もっともっと伸びると信じています。

日本はまだまだこれからです。やるべきことがたくさんあります。

新しい価値、新しい事業を創造しようという挑戦の魂が、このジャングリアというプロジェクトに凝縮されています。皆様に応援していただければ幸いです。



このジャングリア沖縄は、通常の都市型テーマパークとはまったく異なります。

鉄とコンクリートでできた巨大施設とは違い、沖縄旅行の中で特別な思い出を作れる場所として設計されています。

旅行中にこそ体験したい「本物の贅沢感」や「いつもと違う体験」、そして大切な人と一生忘れられないような思い出を作れる場所。それがジャングリアです。



ここでは、都会では得られない亜熱帯の大自然の中で、本物の贅沢、興奮、開放感を味わっていただけます。

ジャングリアに来ていただき、多くの方が一生の思い出となる旅を体験していただければ嬉しいです。

この特異な天気もまた、亜熱帯の魅力を伝える機会となったと思います。

雨の日でも楽しめる、それがジャングリアです。

これから地域の皆様と力を合わせて、この場所を素晴らしい観光地へと育てていきたいと思っています。

今後とも応援よろしくお願いいたします。



株式会社ジャパンエンターテインメント 代表取締役CEO 加藤武氏 スピーチ全文

続いて、ジャングリア沖縄の運営会社・株式会社ジャパンエンターテインメント 代表取締役CEOの加藤武氏が登壇。

地域連携と未来展望について語りました。



皆さんこんばんは。ジャパンエンターテインメント代表の加藤と申します。

本日はお忙しい中、また足元の悪い中お越しいただき、本当にありがとうございます。



私たちジャパンエンターテインメントは、地元事業者の皆様と共に2018年6月に設立した会社です。

我々のミッションは、「沖縄から日本の未来をつくる」。

マーケティングとエンターテインメントの力で、土地が持つ魅力を消費者価値へと変換し、訪れる人、そして住んでいる人の人生をより豊かにすることを目指しています。



それから約7年。いよいよ明日、7月25日に開業を迎えます。

この7年間は決して平坦な道のりではありませんでした。

コロナ禍により観光産業が大打撃を受け、世界情勢の激変による物価高騰など、厳しい状況が続きました。



しかし、そのたびに地元の方々、事業者の皆様に支えていただき、ようやく本日を迎えることができました。



この事業は単なるテーマパーク事業ではありません。

沖縄の価値を県外に発信し、ブランド価値を高めること。高度な観光人材を育成し、交通利便性を向上させ、オーバーツーリズムの課題に対応すること。

そして、ジャングリアの発展とともに地元経済も発展する「稼ぐ構造」を構築することを目指しています。



これらの課題は、沖縄だけでなく日本全国の地方にも共通するものです。沖縄での課題解決が、全国への波及効果を生むと信じています。

明日、ジャングリア沖縄の開業をもって、日本の観光産業が変化を遂げる起点となり、沖縄だけでなく日本全体の素晴らしい未来につながると確信しています。

最後になりますが、このプロジェクトに携わっていただいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。



開業前夜セレモニー

開業前夜セレモニーでは、豪華な花火とダンサーによる演出が実施されました。

自然あふれるジャングリア沖縄を背景に打ち上げられる花火。

明日を迎える開業日を華やかに彩りました☆

ラストメッセージ:セレモニー締めくくり

森岡氏・加藤氏より改めて来場者へのメッセージが贈られました。

改めまして皆様、遅い時間までお集まりいただきありがとうございます。

いよいよ明日、ジャングリア沖縄はオープンします。

私たちはこれからも素晴らしい体験を創り続け、日本の観光産業に変化の第一歩をもたらしていきたいと考えています。

ジャングリアナビゲーター一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

ぜひお越しください。

ありがとうございました。





今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。

ジャングリアの「パワーバカンス」、ここでしか体験できない価値を、ぜひ味わいに来てください。よろしくお願いします!



ついに開業をむかえるジャングリア沖縄。

開業前夜セレモニーのレポートでした。

