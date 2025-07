ずっと見ていられそう! YouTubeチャンネル「polakpola」では、生後3週間の子猫が寝ながらゴロゴロと喉を鳴らす様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて愛らしい子猫」「今まで見た中で一番かわいい寝顔」の声が続出しました。

夢の中で猫パンチ?

注目を集めたのは「Our 3 weeks old kitten sleeping and purring at the same time.」という動画。子猫が飼い主に抱きかかえられて眠っているシーンから始まります。

手足をビクビクさせ、反射のような動きをしながらも眠り続ける子猫。途中からは右手だけがパタパタと動き、夢の中で猫パンチでも繰り出しているかのようです。

少し伸びをしたと思った瞬間、今度はゴロゴロと喉を鳴らす音が聞こえてきました。小さな手足を何度も動かしたり広げたりしているものの、起きることはなく、眠りながら音を立てています。

再び手足がピクピクと動き、かわいい爪が指の間からチラリ。子猫はまだ目を覚ましませんが、鳴き声は止まることなく続きます。

結局、動画の終わりまで、子猫は寝たままゴロゴロと鳴き続けました。飼い主の腕の中で安心しきって、リラックスしていたのかもしれませんね。

動画の視聴者からは「信じられないくらいかわいい」「何の夢を見ているんだろう」といったコメントが寄せられていました。子猫が寝ながらゴロゴロと鳴いてしまう癒やしの動画を、ぜひチェックしてみてください。