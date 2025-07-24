¡È¥Þ¥ëÈë¥ª¥Õ¥·¥ç¡É¤ò¸ø³«¡ª¡©¿û¸¶Í³Àª¡õÀ¥¸ÅÊâÌ´¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¥º¥é¥ê¤Î¤ªÊõ²èÁü¤Ë¡Ö¥Þ¥á¤ÊÃË¤À¤¼¡×
7·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿û¸¶Í³ÀªÁª¼ê¤ÈÀ¥¸ÅÊâÌ´Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Î¾¼Ô¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û15ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â!?¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î¿û¸¶Áª¼ê¤È¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ¥¸ÅÁª¼ê¤ò¾·¤¡¢ÇÖ¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¿û¸¶Áª¼ê¤ÈÀ¥¸ÅÁª¼ê¤Ï25ºÐ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤äÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤é¤ÈÆ±À¤Âå¡£1Ç¯¸å¤ËÇ÷¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤ÌÁÍ§¤À¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¤Ï¡¢¡Öº£Æü²¿¿©¤Ù¤¿¡©¤È¤«¡¢²¿»þ¤ËÉ÷Ï¤Æþ¤ë¡© ¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â³§¤ÇÉÑÈË¤ËÅÅÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥Þ¥ëÈë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿2¿Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¥¸ÅÁª¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬15ºÐ¡Ê2015Ç¯Åö»þ¡Ë¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥º¥é¥ê½¸·ë¤·¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿À¥¸ÅÁª¼ê¡£¤½¤ì¤Ï¿û¸¶¡¦À¥¸Å¡¦µ×ÊÝ¡¦ÃæÂ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢FW¤ÎµÜÂåÂçÀ»¤ÈGK¤ÎÃ«¹¸À¸¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤Ç¡¢¿û¸¶Áª¼ê¤Ï²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸ÅÁª¼êÂÐ¤·¡Ö¥Þ¥á¤ÊÃË¤À¤¼¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò²û¤«¤·¤²¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¡ª ½µ´©»ï¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¡Ä¡×¤È¿û¸¶Áª¼ê¤¬NG¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë