「ビリーが里依紗ちゃんのこと大好きなんだって伝わって来た」

俳優の仲里依紗さんは7月23日、自身のInstagramを更新。歌手のビリー・アイリッシュさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。仲さんは「I love you so so soooooo much!!!! @billieeilish Tokyo’s waiting for ya, Billie!(本当に本当に大好きです! 東京で待ってるよ、ビリー!)」とつづり、11枚の写真と1本の動画を公開。1〜3枚目が、ビリー・アイリッシュさんとのツーショットです。2人は密着し、とても仲むつまじいことが伝わってきます。

動画も公開

ファンからは「わーついに!!」「出逢うべくして出逢った二人感」「お友達確定」「里依紗ちゃんがビリーのことを大好きなのは前からわかってたけど、ビリーが里依紗ちゃんのこと大好きなんだって伝わって来た」などの声が。ほかにも「ヲタクの夢や」「オタクの頂点過ぎて草www」といった声も寄せられました。同日、自身のYouTubeチャンネルにこの時の動画を公開した仲さん。テレビ番組の企画にて1泊でロンドンを訪れ、ビリーアイリッシュさんにインタビューしたことを明かしています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。(文:堀井 ユウ)