星野源、「Mad Hope」MV（監督：ARuFa）を公開＋『Gen』アナログ盤をリリースへ
星野源が、ニューアルバム『Gen』に収録されている楽曲「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」のミュージックビデオを公開した。また、9月17日（水）には『Gen』のアナログ盤をリリースすることが発表された。
本MVの監督を務めたのは、ウェブライターや動画クリエイターなど様々な顔を持つARuFa。星野は、2024年に自身のメンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE+』で、ARuFaと文筆家のダ・ヴィンチ・恐山との鼎談を皮切りに、その後もネットラジオ『匿名ラジオ』やウェブメディア『オモコロ』への出演、自身のラジオ番組にゲストとして彼らを招くなど、継続的に交流を深めてきた。
アルバム『Gen』の完成間際、星野が直接ARuFaにMV制作をオファーし、今回の企画が実現。MVは一人称視点で展開される構成となっており、ARuFaならではの奇想天外なアイディアとDIY感あふれる映像表現を基軸にしつつ、どこか背筋がゾクっとするようなミステリアスな世界観が描かれている。
また、本MVの公開にあわせて、アルバム『Gen』のアナログ盤リリースも発表された。こちらは重量盤仕様の2枚組LP(生産限定)となる。
■アナログLP『Gen』
2025年9月17日(水) 発売
重量盤仕様2枚組／生産限定／[VIJL-60366〜7]／税込価格 \5,940
DISC-1
[SIDE-A] 1. 創造 2. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 3. Star 4. Glitch
[SIDE-B] 1. 喜劇 2. 2 (feat. Lee Youngji) 3. Melody 4. 不思議
DISC-2
[SIDE-C] 1. Memories (feat. UMI, Camilo) 2. 暗闇 3. Why 4. 生命体
[SIDE-D] 1. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 2. Sayonara 3. 異世界混合大舞踏会 4. Eureka
▼購入
https://genhoshino.lnk.to/Gen_vinyl
▼配信
https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
◾️アルバム『Gen』
2025年5月14日（水）発売
・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）
・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）
・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込）
▼購入
https://genhoshino.lnk.to/Gen
▼配信
https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka
[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
□ Box Set “Poetry”
●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
●ライナーノーツ「From 808 Studio」
□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）
●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE
01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL
19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
●Akira Nise presents Fake
・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
関連リンク
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