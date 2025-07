20世紀最後の正統派アイドル瓩SNS登場!

キャンドルアーティストのキャンドル・ジュンが、元アイドルのSNSに登場し話題になっている。

「LOVE FOR NOTO Song of the Earthにお邪魔した時の写真です これからも応援していきます」とつづり、キャンドル・ジュンとの近影を公開したのは、20世紀最後の正統派アイドル瓩班召気譴申優の高橋由美子。

6月29日東京・代々木公園で開催された、能登復興支援イベントを訪れたことを報告。イベント代表のキャンドル・ジュンらとの2ショットやイベントを楽しむ様子を公開した。

(中段写真)キャンドル・ジュン(左)と高橋由美子

(高橋のインスタグラム@good_p.izmより)

この投稿にファンは「みんなで応援していきましょう」「復興支援活動に微力ながらクラファンの支援をさせていただきました」「キャンドルさん、元気そう」「デビュー当時からのファンですが今も変わらずお美しい」「可愛い!!」とコメントが寄せられた。