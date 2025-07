go!go!vanillasが、新EP『SCARY MONSTERS EP』を9月24日にリリースすることを発表した。Lab.TOUR武道館公演ライブ映像のYouTube生配信とパブリックビューイングにて、メンバー生出演により発表された。本作は、先日リリースされた新曲「ダンデライオン」を含む1枚。解禁されたジャケ写は、「ダンデライオン」MVでLEDに映し出されたアニメーションを担当したZECINが手掛け、怪物を思わせるイラストが印象的なアートワークとなっている。そして、CD+Blu-ray、CD+DVD版には3度目にして初の2DAYS開催となった「go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025」日本武道館公演より、3月9日公演の模様を完全収録。メンバーによるオーディオコメンタリーも副音声として収録される。

さらに、すでに発表されていた10月からのホール&アリーナツアーの名称も『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』として改めて発表。新しいキービジュアルも解禁。新EP『SCARY MONSTERS EP』を期間内に予約すると、本ツアーのアリーナ公演の最速チケット先行に申し込めるシリアルコードも配布中。<リリース情報>go!go!vanillas『SCARY MONSTERS EP』2025年9月24日(水)リリースご予約はこちらから: https://lnk.to/ggv_0924_SCARYMONSTERSEP ■形態 / 品番 / 価格:CD+Blu-ray / PCCA-06417 / 5,280円(税込)CD+DVD / PCCA-06418 / 5,280円(税込)CD Only / PCCA-06419 / 1,980円(税込)■収録内容【CD】ダンデライオン(TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディング・テーマ)を含む全5曲を収録予定。詳細は後日解禁。【Blu-ray / DVD】◆ LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-SE:Lab.01:HIBITANTAN02:青いの。03:デッドマンズチェイス04:Super Star Child05:LIFE IS BEAUTIFUL06:クライベイビー07:クロスロオオオード08:マジック09:SHAKE10:Persona11:Penetration12:バイバイカラー13:手紙14:馬の骨15:平安16:one shot kill17:来来来18:エマ19:平成ペイン20:LeylineE1:ロールプレイE2:MoonshineE3:FUZZ LOVE封入特典:ストリーミングQRコード(NeSTREAM LIVE)go!go!vanillas HP:https://gogovanillas.com/