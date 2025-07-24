¡ÖÆüËÜÃ¦½Ð¤·¤Þ¤¹¡×ðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3¸øÉ½¤«¤é3Ç¯¡Ä68ºÐ½÷Í¥àÎÅÍÜ¤ÎÎ¹á½ÐÈ¯Êó¹ð¡¡È®Ñï¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡
¸ý³Ñ¤ò¾å¤²ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ
¡¡ðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£68ºÐ½÷Í¥¤ÎÈ®Ñï¤È¤·¤¿»Ñ¤ÈàÎÅÍÜ¤ÎÎ¹áÊó¹ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÎäÅà¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë»ä¡£¤Ç¤â¡¢º£Ä«¤ÏÍ§¿Í¤Î¤ªÄí¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òÂô»³Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿»®¤ò¼ê¤ËÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½©ÌîÄª»Ò¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¤«¤éÆüËÜÃ¦½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎÅÍÜ¤ÎÎ¹¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß³¤³°¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¹Ô¤Àè¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¿©»ö¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÎ¹¤ò¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï2022Ç¯¤ËðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁ°Ç¯6·î¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿7¸Ä¤Î¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£