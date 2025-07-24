ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢61ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö30Âå¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤«¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄÇÌ¾µËÊ¿¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£61ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¼ã¡¹¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¡ÖÁé¤»¤¿¤«¤â¡©¡×
¡¡ÄÇÌ¾¤Ï¡¢NetflixÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¤¿¤áÆÊÌÚ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¡Á¡¢½ë¤¤¡£¤·¤«¤â°áÁõ¤ÏÅßÉþ¡Ê³×¥¸¥ã¥ó¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à»£±Æ¤ÎÆÊÌÚ¥í¥±»°Æü´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤êÄÌ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥¥á´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖµËÊ¿¤µ¤ó¡©¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö30Âå¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÄÇÌ¾µËÊ¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kippeishiina¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¡ÖÁé¤»¤¿¤«¤â¡©¡×
¡¡ÄÇÌ¾¤Ï¡¢NetflixÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¤¿¤áÆÊÌÚ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¡Á¡¢½ë¤¤¡£¤·¤«¤â°áÁõ¤ÏÅßÉþ¡Ê³×¥¸¥ã¥ó¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à»£±Æ¤ÎÆÊÌÚ¥í¥±»°Æü´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤êÄÌ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥¥á´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖµËÊ¿¤µ¤ó¡©¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö30Âå¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÄÇÌ¾µËÊ¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kippeishiina¡Ë