¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤ÎË¾·îÎ°³ð¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ»á¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î±é²Î¤Ë¼«¿®¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤Î±é²Î¤À¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎË¾·îÎ°³ð¡Ê¤ë¤«¡¢£²£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®·à¾ì¤ÇºÇ¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ë¾·î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ï¾®¼¼Å¯ºÈ»á¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾¡Éé¶Ê¤Ç¡¢ËÜÈÖÁ°¤Î¼èºà²ñ¤ÇÆ±¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ô£Í¡¡£Î£Å£Ô£×£Ï£Ò£Ë¤Î¡Ö£Ç£å£ô¡¡£×£é£ì£ä¡×¤Î±é²Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¡Ö»Ï¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤ÏÅ¾Ä´¤¬¤¹¤´¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Î±é²Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±é²Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÅÉ÷¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¤ÎÊý¤Ë¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤±é²Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï£±£µ£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¾®¼¼»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ï£Ö£Á£Ì¡¡£Ó£É£Ó£Ô£Å£Í¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë½»ÅÄ°¦»Ò¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¾®¼¼»á¤«¤é¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Á£é£ã£ï£î£ç¡×¤Ê¤É¤â¥²¥¹¥È¤ÇÍè¾ì¤·¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é²Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿±é²Î¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Ë¾·î¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë±é²Î¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤Ë¤â±é²Î¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£