2025年9月20日(土)から11月3日(月・祝)まで、『サッポロファクトリー3条館』3階特設会場にて、『サンリオデザイナー展 ~サンリオキャラクター誕生のプロセスを大公開!~』が開催されます。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3 画像:北海道テレビ放送株式会社

1960年の創業以来、450を超えるキャラクターを生み出してきた『サンリオ』。『ハローキティ』をはじめとするキャラクターたちは、世代を超えて多くの人々に親しまれ、長きにわたり愛され続けています。

いちご新聞 昭和54年12月15日号掲載のポスター画 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3画像:北海道テレビ放送株式会社

『サンリオデザイナー展 ~サンリオキャラクター誕生のプロセスを大公開!~』では、これまであまり語られることのなかった“制作の裏側”に初めてスポットを当て、人気キャラクターがどのように誕生したのか、その秘密を紐解きます。

(左)マイメロディ ポストカード用色付きラフ画(右)パティ&ジミー 色付きラフ画(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3 画像:北海道テレビ放送株式会社

初期のデザイン原画や制作過程の資料、グッズなど、貴重な展示物を多数公開。サンリオキャラクターの誕生から進化、そして長年にわたり愛され続ける理由に迫ります。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3 画像:北海道テレビ放送株式会社

会場内には、写真撮影を楽しめるフォトスポットも!

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3 画像:北海道テレビ放送株式会社

サンリオキャラクターグッズを取りそろえた限定ショップもオープンします!

詳細情報

サンリオデザイナー展~サンリオキャラクター誕生のプロセスを大公開!~

開催期間:2025年9月20日(土)~11月3日(月・祝)※会期中無休

開催時間:平日 12:00~17:00、土・日、祝休日 11:00~18:00 ※最終入場は閉場の30分前まで

開催場所:札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー3条館 3階特設会場

※チケット情報など、詳細は公式ホームページをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

『サンリオ』ファンはもちろん、キャラクターデザインやものづくりに関心のある方も楽しめそうですね!

文/北海道Likers

【画像・参考】「サンリオデザイナー展 ~サンリオキャラクター誕生のプロセスを大公開!~」サッポロファクトリー3条館3階特設会場にて開催! - PR TIMES

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。