都丸紗也華が、7月22日(火)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「美女地図」に登場した。

都丸紗也華「週刊SPA!」

「週刊SPA!」7月29日・8月5日合併号

昨年デビュー10周年を迎えて、より一層の輝きを放つ都丸紗也華がビーチバレープレーヤーに。深紅のウェアで“ビーチの妖精”に成り切り、美ボディを披露している。

都丸紗也華 プロフィール

とまる・さやか

1996年、群馬県生まれ。2014年にグラビアデビュー。特技はピアノ、チャームポイントはFカップのバスト。昨年、デビュー10周年を迎え、それを記念した4th写真集『10。』(光文社)が発売中。最新情報は公式X(@tmr_syk_)をチェック。

週刊SPA! 7月29日・8月5日合併号

7月22日(火)発売

撮影:Takeo Dec. ヘアメイク:澤田果歩(GiGGLE)スタイリング:毛塚由恵

The post 都丸紗也華、“ビーチの妖精”に成り切って色白美ボディ披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.