フェンダーミュージックは、旗艦店「Fender Flagship Tokyo」で展開する特別モデルシリーズ「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions」の第2弾モデル「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster」の販売を開始した。価格は297,000円。「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster」

「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions」は、Fender Flagship Tokyoのために企画された特別なコレクションで、レギュラーラインとは異なる特別仕様を採用しており、一般流通されている製品とは一線を画すコレクションとなっている。今回発売された「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster」は、シックなサテンフィニッシュを全体にまとい、ボディには新色Bremerton Green(ブレマートン・グリーン)とBridgeport Tan(ブリッジポート・タン)を採用している。Bremerton Greenは、ワシントン州の港町の豊かな自然と静かな入り江からインスパイアされており、深い針葉樹の森や水面を映す穏やかな緑が織りなす、落ち着きのあるシックなモスグリーンのモデル。一方、Bridgeport Tanは、カリフォルニア・ハイシエラ渓谷の風景にインスパイアされ、高地砂漠のなだらかな野原や、雄大な岩層が放つ暖かさと静けさを映した、ナチュラルで奥行きのあるトーンを基調とするモデル。「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster (Bridgeport Tan)」「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster (Bremerton Green)」ピックアップには、ワシントン州タコマに拠点を置くハンドメイドピックアップブランドLollar製DC-90を搭載。太く芯のある中域、立ち上がりの鋭さ、自然なドライブ感を特徴とし、幅広い音楽スタイルに対応する表現力豊かなトーンを実現する。また、シングルコイル特有のノイズを抑えた構造により、ライブやレコーディングでも高い実用性を発揮する。演奏面では、9.5インチラジアスの厳選されたエボニー指板とミディアムジャンボフレットを組み合わせ、快適なフィンガリングをサポート。Modern “C”シェイプのネックにはマッチングヘッドとサテンフィニッシュを施し、スムーズな演奏性と洗練されたルックスをもたらす。