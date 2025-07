Image: Kyle Barr - Gizmodo US

やっぱり有機ELが最強。

そろそろSwitch 2買えるかな、でもAsusのXboxハンドヘルドも気になるな…なんて考え中の人には、さらに迷いを深めるハンドヘルド機が登場しそうです。

公式からは半年くらい音沙汰のないLenovo(レノボ)Legion Go 2に関して、期待が高まるリーク動画が来ました。Switch 2にもROG Xbox Ally Xにもない、有機ELディスプレイ搭載ができているらしいんです。

今回のリーク動画で最初にざわついたのはRedditでした。

Legion Go 2が複数台流出していて、中国のフリマアプリ「閑魚(Xianyu)」で売られていると何人かがポストしたんです。米GizmodoではLegion Go 2が売られているのを直接確認はできなかったんですが、Videocardzは中国のサイトでLegion Go 2が販売されていたといっています。

たしかにLegion Go 2とされる端末の動画が、いくつかすでに公開されています。その1つがこちら、in yo氏のYouTube動画で、8.8インチの有機ELディスプレイを搭載したLegion Go 2のプロトタイプとされる端末が見られます。

やっぱり有機ELいいよね

このLegion Go 2のOSは通常のWindowsで、それは今年すでにリリースされたLegion Go Sと同じです。Lenovoはその後、SteamOS搭載でパフォーマンスも向上させたバージョンのLegion Go Sも発売しました。上の動画で見られるプロトタイプは、去年動画で出回っていた初期のプロトタイプを彷彿させます。

今回リークされた情報の中でも一番の注目は、最大144Hzの可変リフレッシュレート、1,200pの有機ELディスプレイです。

といっても、Switch 2やAsus ROG Ally Xが液晶だからダメってわけじゃなくて、それぞれゴースティングとか、明るさが足りないとかの問題はありつつも、一定の評価はしてます。

それでもやっぱり、比べたら有機ELのほうがうれしいに決まってます。Steam Deck OLEDだって解像度は720pですが、IPS液晶のままのハンドヘルドよりは全然良いです。

Lenovoはきっと今、ハンドヘルド専用Windowsのリリースを待っているんでしょうね。Legion Go 2のユーザーインターフェースとしてはXboxアプリを使って、ユーザーはそこからXboxのゲームや、SteamやEpic Games Storeといったサードパーティランチャーにアクセスすることになるでしょう。

SteamOS版と同様、通常のWindowsとのデュアルブートで、ゲーム以外のアプリにもアクセス可能になります。その専用Windowsがいつできるかはまだわかりませんが、今年中にはリリースされるかもしれません。その場合、今までのWindowsハンドヘルド機でも、そのハンドヘルド専用Windowsを使えるんじゃないでしょうか。

米Gizmodoでは今年1月のCESでLegion Go 2にハンズオンできていました。まだプロトタイプでしたが、次世代ハンドヘルドの牽引役であるAMDのRyzen Z2 Exremeチップが動いていました。

その場では全体的なパフォーマンスや、取り外しできるコントローラーで改善したエルゴノミクスをちゃんと検証するほどの時間はありませんでしたが、今回のリーク動画では着脱可能なコントローラーなどが確認できます。

また、右側のコントロールスティックは、FPSやRTSゲームをプレイするときのマウスカーソルとして使えます。ただ、それがSwitch 2のマウスコントロールのスムースさ、精確さに匹敵するかどうかは、試してみないとわかりません。

Image: in yo - YouTube

廉価版もあり?

in yo氏は内部のスペックも明らかにしてくれました。このLegion Go 2プロトタイプに搭載されたチップはRyzen Z2 Extremeではなく、通常のRyzen Z2のようです。

Ryzen Z2はAMDの最新アーキテクチャ Zen 5を使っておらず、その前のZen 4のもので、パフォーマンス的にはRyzen Z1 Extremeに近いと考えられます。ということは、Legion Go 2には最新チップ搭載のフラッグシップ版に加えて、廉価版も用意されているのかもしれません。また、この動画のプロトタイプに搭載されたRAMは、32GBのLPPDR5 7,500MHzで、ゲーミングハンドヘルド機としてはハイエンドな装備になります。

Legion Go 2の価格はまだ明らかになっていませんが、この感じだと安くはなさそうですね…。Ryzen Z2 Extreme搭載の ROG Xbox Ally Xが1,000ドル(約15万円)以上になると言われてるので、より画面が大きくてきれいなLegion Go 2は同等以上の価格になるんじゃないでしょうか。

MSI Claw 8 AI+だって、おそらくトランプ関税のせいで、900ドルから1,000ドルに値上げされてしまいました。今どきの一番良いものを買おうとすると、ハンドヘルドでもそんな価格帯になってしまったってことですかね…。