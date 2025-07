チェルシーで出場機会減少中の26歳は今夏去就が注目されている。



『SkySport』のダルメッシュ・シェス氏によると、チェルシーに所属する26歳MFキアナン・デューズバリー・ホールにフラム移籍の可能性が浮上しているという。



デューズバリー・ホールはレスターの下部組織出身の選手。昨夏の移籍市場でレスター時代に共闘したエンツォ・マレスカ監督に着いて行く形でチェルシーに加入した同選手だったが、昨季はプレミアリーグでの先発出場が2試合と出場機会は限定的に。見事優勝を果たしたUEFAヨーロッパカンファレンスリーグでは11試合に先発出場し、4ゴール2アシストを記録するなどタイトル獲得に貢献したがあくまでバックアッパーとしてプレイしていた。





