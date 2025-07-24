ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡県八女市黒木町田本で建物火災の情報 約45分後にほぼ鎮… 【続報】福岡県八女市黒木町田本で建物火災の情報 約45分後にほぼ鎮圧（7月24日午後7時2分ごろ） 【続報】福岡県八女市黒木町田本で建物火災の情報 約45分後にほぼ鎮圧（7月24日午後7時2分ごろ） 2025年7月24日 19時9分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、24日午後7時2分ごろ、八女市黒木町田本（豊岡地区）第2分団2部詰所付近で建物火災が発生した。同7時47分にほぼ鎮圧した。残り火を処理している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡県太宰府市の建物火災で消防隊出動 大佐野6丁目30番付近（7月24日午後6時15分ごろ） 福岡市中央区で今年最高の36.6度記録 太宰府市は37.6度（7月24日午後3時現在） 福岡市南区で男が女子高校生に「ちょっといいですか、何もないんですけど」と声かけ 後方から小走りで近づく 桧原1丁目付近路上 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 住宅, 神奈川, 老人ホーム, 墓, デイサービス, フローリング, 葬祭, イベント, 鎌倉