サンワサプライは、両面マグネット式で好きな場所に貼り付けることができるMagSafe対応スマホスタンド「200-STN082W」を、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で2025年7月17日より発売しました。カラーはブラックとホワイトの2色。実売価格は2980円(税込)。

MagSafe対応スマホスタンド「200-STN082W」

記事のポイント マグネットをスタンドの底面にも内蔵しているので、置くだけでなく金属面にくっつけて使ったり、スマホリングのように指を通して使ったりと、様々な使い方が可能な新感覚のスタンド。MagSafe非対応の機種でも使えるようにするメタルリングが付属しています。

本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる両面マグネットスタンドです。従来のスマホスタンドとは違い、固定部もマグネット吸着のため、冷蔵庫や金属フレームなど、磁力の働く場所であれば、さまざまな場所にピタッとくっつきます。

置いたり、くっつけたり、スマホリングにしたりとマルチに使えます。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。

Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリングが付属。厚さ約1.4cmとコンパクトに折りたたみができるため、装着したまま持ち運んでも気になりません。

サンワサプライ MagSafe対応スマホスタンド「200-STN082W」 発売日:2025年7月17日発売 実売価格:2980円(税込)

