雑誌『GetNavi(ゲットナビ)』の9・10月合併号が発売。

今月号のスペシャル2大インタビューには、影山優佳さん、福本莉子さんが登場!

“家電好き芸人 、識者“イチ押し”アイテム大集結

土田晃之さんなど家電を愛する芸人や、オーディオ、デジタルなどの各分野を知り尽くした専門家・ライターに「最近買って良かったモノ」「いま欲しいモノ」を本音で語ってもらいました。

プロの目利きたちが選んだ、ロボット掃除機や冷蔵庫、スマートホーム機器などのアイテムは、あなたの買い物の最強の道しるべになるはずです!

テレビなど各メディアで活躍する著名人もセレクト!

土田晃之さん/かじがや卓哉さん/松橋周太呂さん/奈津子さん/山粼晴太郎さん/小岩井ことりさん

夏休みに、動画サービスを大画面で満喫! 家族でおうちシアター構築大作戦

近年のプロジェクター市場は、ユーザーのライフスタイルの変化と技術進化により多様化が進んでいます。かつてはコアなAVファンの贅沢な趣味とされていましたが、最近は数万円から手に入る手頃なモデルも増え、多くの人がネトフリやアマプラなど動画サービスを大画面で楽しんでいます。

本記事ではプロジェクター選びをはじめ、オススメの最新モデル、スクリーンやサウンドシステムといったアクセサリーまで「おうちシアター構築」のポイントを紹介します。

快眠・疲労回復のための“食べる処方箋”!?

暑く、寝苦しい夏が到来。昨今はリカバリーウェアや機能性まくらが話題を集めるなど睡眠や疲労回復市場が活況です。

今号では身体の内側にアプローチする食品に注目しました。「夜、眠れない」「なかなか疲れが抜けない」といった悩みを持つ人にぴったりの商品選びをサポートします。

また、夫婦でクルマを選ぶとき、ご主人が主導で進める場合が多いのでは? ですが、体格や運転スキルなど夫婦で違いがあるはず。奥様の目線も含めて選べば、夫婦ともに快適に乗れるはずです。

今号では“妻目線”で選ぶ際にオススメのモデルをご紹介! 「あったらいいな」という装備について、ゲットナビのモノ系コミュニティ「GetNavi Salon」メンバーが妻からヒアリングしたリアルな意見もあわせてお伝えします。

【その他にも、まだまだ注目コンテンツが盛りだくさん!】

・映え系から秘境駅の逸品まで 駅弁、再発見。

・デンタル環境を整える 基本のいろ“歯” ほか

[商品概要]

GetNavi 2025年9・10月号

特別定価:800円 (税込)

発売日:2025年7月24日

判型:A4変

ISBN:4910136711052

電子版:有

ワン・パブリッシングWebサイト:https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH5NKKQ4/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1261525938

The post 【ゲットナビ9・10月合併号】土田晃之や小岩井ことりがイチ押し! 識者たちの「買って良かった」&「欲しい」アイテムはコレだ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.