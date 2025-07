Image: NIKE

夢見る勇気をーー 「Dare to dream」。

こう語ったのはリオ、東京、そしてパリと続いたオリンピックにおいて、女子1500mの3連覇を達成したフェイス・キピエゴン選手。

彼女は2016年のリオで金メダルを獲った後、2018年〜2019年は自身の妊娠・出産のため競技から離れている。復帰後、東京オリンピックで2連覇を達成し、続くパリでも自身の記録を更新する3分51秒29で前人未到のオリンピック3連覇という偉業を達成した。

トップアスリートはとくに、輝かしい成功を重ねることで次へのモチベーションが往々にして難しくなることがある。しかしオリンピック3連覇後、彼女は新たな目標を決めた。それは目標達成へのアプローチも含めて、自身の走りを見せることで世界中の女性や子どもたちにメッセージを伝えることだった。夢を持ってもらうために。夢を持ち続けてもらうために。そんな彼女の思いを表現しているのが、冒頭の言葉だ。

チームで挑むひとりのアスリートの偉大なるチャレンジ

Photo: ハナサキ 「BREAKING4」が行われるスタッド・セバスティアン・シャルレティ。フェイスとっては1500mと5000mの世界記録を更新している縁起が良い競技場だ。

2025年6月27日20時。パリはスタッド・セバスティアン・シャルレティ。ヨーロッパのこの時期は特有の日の長さがあり、あたりはまだ昼間のように明るい。天候は晴れ。競技場内は風をほとんど感じない。日本とは違い湿度は低いが、25℃とやや気温は高い。チャレンジにどう影響するのか、このあたりもデリケートな状況だ。

フェイスは自身の思いを胸にスタッド・セバスティアン・シャルレティのスタートラインに立っていた。

「On your markー」

そうアナウンスされると、場内が一気に静まり返り、フェイスのこれから始まる「ムーンショット」(不可能を可能にすること)を1秒も見逃すまいと、スマホを持ち構える者、両手を握りしめ祈りを捧げる者、それぞれがただ1点、フェイスを見つめていた。それまでチャント(応援)で賑わっていた客席でさえ、この瞬間は静かにフェイスの成功を祈っているように見えた。

Image: NIKE

ナイキのサポートのもとフェイスが挑戦する「BREAKING4」は、1マイル(1.61km)における女性初の4分切りを狙うというもの。

以前、レジェンドとして知られる現役アスリートのエリウド・キプチョゲ選手がフルマラソンにおいて人類初の2時間切りを狙う「BREAKING2」に挑戦したが(2回目のチャレンジで成功)、その1マイルバージョンと言えばわかりやすいだろうか。

ただし挑戦という意味では同じでも、その中身はまるで違う。挑戦するアスリートの性別も違えば、走る距離も違う。たとえナイキが「BREAKING2」で培った知見があるとはいえ、変えられない異なる条件が多ければ多いのほど、目標達成に向けたアプローチやサポートの方法など、あらゆる局面で細かいチューニングが必要となる。

もちろん「BREAKING2」で得たノウハウを活かすところはあるだろうが、あらゆるディテールでの差異をしっかり見極めることが重要だ。日々のトレーニングをはじめ、細やかで適切なサポートがないと1秒を削るのも至難の業と言える。

Image: NIKE ナイキのブレッド・カービー氏

今回のプロジェクトのパフォーマンス統合リードを務めたナイキのブレッド・カービー氏(応用パフォーマンス イノベーション、主任研究員)はこう語る。

「Breaking2」で学んだことは、空気抵抗を減らすためのフォーメーションやアパレルに関して非常に多くありました。たとえばハーフタイツなどの装備、今回のウエアもそうです。それらを積み重ねて、今回の「女子の1マイル」という新しい課題に向けて、再構築・再設計し、フェイスに特化したソリューションを作り上げました。

こちらの記事でも紹介したが、ナイキがサポートしたのはプロダクトだけに限らない。彼らはフェイスが挑戦する「BREAKING4」達成に向け、これまでの経験から得た多くのナレッジとデータを駆使し、そしてシミュレーションを何度も繰り返した。

たとえばそれはブレッド氏が語っているように、空気抵抗を少しでも和らげる人的フォーメーション。当日、フェイスの周りを囲むようにして走った男女合わせて13人のランナーたちは、ナイキの契約アスリートであり、オリンピックのメダリストや世界記録保持者といった精鋭で構成。

Image: NIKE

陸上ファンならずとも、画面を通して見たり聞いたりした名前があるかもしれない。ジョージア・ベル、クレイグ・エンゲルス、カサル・ドイル、グラント・フィッシャー、エリオット・ジャイルズ、ワイクリフ・キンヤマル、ボアズ・キプルグット、ニールス・ラロス、スチュアート・マクスウェイン、ステファン・ニレッセン、ジェマ・リーキー、バーナード・ソイ、クーパー・ティアが名を連ねていた。

錚々たるメンバーがこうして同じ舞台に立っているのは、たとえオリンピックをはじめとする世界的な舞台でもお目にかかれないだろう。ワールドクラスのオールスターのような布陣を目にした瞬間、その本気度を改めて感じ、震えた。

Image: NIKE

話を戻そう。なぜ13人ものアスリートのサポートが必要だったのか。

実は彼らにはひとりずつ役割があった。たとえば盾(風除け)、スポイラー(風の乱れ)、バックスラフト(後方からの風返し)、予備要員などの役割がある。そしてまさに時間との勝負で鍵を握るペースメーカー(ペーサー)もその役割のひとつだ。

まず前方にはペースフォーメーションが形成され、前だけではなくフェイスのすぐ隣にもペーサーがいる。隣のペーサーは彼女の歩幅やリズムなど動きに合わせているが、先頭のペーサーは信頼できる存在として並走し続け、後方のペーサーは後ろから励ましの声を掛け続けるといった具合に、それぞれのペーサーが彼女をサポートし「一人きりではない」と実感できる万全の体制を整えた。

当然、万が一に備えて誰かが離脱したり、ペースの乱れがあれば、それに対処する役割のアスリートも配置し、グループの中で役割を分担することによって、彼女を多層的かつ全方位的な形で支えたのだ。

当初5人で始まったというペーサーは、当日登場した13人でのフォーメンションが完成形だ。しかし、この形に辿り着くまでにペーサーの配置検討のみならず、ランナーの人数や男女のバランス、フォーメーションの幾何学的構造の試行錯誤を無数に繰り返したという。

印象的だったのは、グラント・フィッシャー(代表的ペーサー)がフェイスの近くで声を掛けながら走ってくれた瞬間でした。彼はオリンピックでのメダリストで、3000mと5000mの世界記録保持者ですが、信頼できる存在として彼女に近い位置につくことで、「孤独を感じないようにする」というチームの思いが体現されていたと思います。(ブレッド・カービー氏)

どんなにテクノロジーが発展しようとも、同じ目標に向かって突き進むメンタルを支えてくれるのは、こういった仲間意識が重要なのではと思い知らされた。

Image: NIKE フェイスの足元を支えた「ナイキ ヴィクトリー エリート FK」。彼女との対話の中で生まれたヒントや要望を落とし込んでいる。

またナイキが大事にしたのは、フェイスとの対話。そこから生まれたヒントやアイデアは彼女が身につけたプロダクトにも反映されている。加えて、トップアスリートとしての彼女自身の能力を引き上げることに徹したこと。つまり10年以上もの間、トップクラスで活躍しているフェイスは自身を理解し尽くしているため、ナイキはリスペクトの意を表明するかのように、彼女のスタイルを一新することなく支えた。

ともするとナイキほどのビックブランドであれば、ブランドのノウハウやポテンシャルを押し付けようとするのではないか?と勘繰ってしまうかもしれない。しかし、真摯な姿勢でアスリートに寄り添い、個の力をいかに引き出せるかをフェイスと共に取り組んだ。これは常に“listen to the voice of the athlete (アスリートの声を聞く)”という アスリートファーストの哲学があるからこそだろう。

個の力を最大に引き出すために、当日サポートした精鋭たちをはじめ、家族や仲間、コーチングスタッフ、ナイキのスタッフ、全員がチームとして一丸となって支えた。フェイスにとってはどれほど心強かっただろうか。レース後の会見でこう語っている。

ナイキとのパートナーシップが生まれたことにとても感謝しています。ナイキのチーム、マネージャー、コーチ、夫、そして世界中のファン、みなさんが私を信じてくれたおかげです。 周囲の人々の支えがなければ、自分を信じることすらできなかったと思います。

『Try Everything』に導かれて

フェイスが好きなシャキーラの楽曲だ。

歌詞に「I want to try even though I could fail」という一節がある。日本語に訳すなら「失敗を恐れずに挑戦したい」というところだろうか。

フェイス自身もこの楽曲によって「人生で失敗することがあっても、また立ち上がって飛び立てるのだと学びました」と語っている。きっとフェイスは「BREAKING4」がどんな結果になるにせよ、また立ち上がる勇気と準備をしていたのではないかと推測した。

Image: NIKE

ところで「BREAKING4」がどれほど難易度が高いチャレンジか、簡単に説明する。

フェイス自身の世界記録である4分7秒64から少なくとも7秒65の短縮を目指すのだが、400mトラック4周の毎周回ごとに平均2秒近く速く走る必要がある。

遡ると、1989年にパーラ・イヴァン選手が女子1マイル走の世界記録を更新。フェイスがその記録から8秒短縮して世界記録を更新したのが2023年。世界記録更新までに実に34年もの歳月がかかったことを考えると、どれだけの「ムーンショット」なのかお分かりいただけるだろうか。視点を変えるなら、34年間で8秒更新した2023年。そこからわずか2年でさらに8秒更新するという試みだ。

Image: NIKE スタート直前の控え室。この時、フェイスは何を思っていたのだろうか。

しかし、どんなに困難であっても彼女にはチャレンジする理由がある。冒頭でも触れた「夢」の話がそれだ。今回の「BREAKING4」の前から彼女は一貫して「Dare to dream」と言い続けている。レース前後や当日に行われた記者会見、翌日のセレモニーの場だけでも「Dare to dream」に重ねて、このように語っている。

「自分自身の夢を信じて挑戦すること。限界を決める必要はありません。私たちには、たくさんの大きな可能性があります。私たちはいつでも一歩を踏み出すことができるし、自分の中にある可能性を試すことができます。私たちには、何かを成し遂げる力があるんです」 「夢を見ること、そしてその夢に挑戦することを恐れないでほしい。どんな背景や環境、どんな立場であっても、自分の可能性を信じて前に進んでほしいです」 「夢を持って、そして夢見る勇気を持ってほしいです。私たちは夢見ることを止めてはいけない。常に夢を持ち続けましょう」 「女性だからって諦めないでほしい。子どもたちにも夢を持つことの大切さを知ってほしい」

全世界に向けて発信していたこの思いは、時に重圧となったかもしれない。しかしフェイスが積み重ねてきた勝者のメンタリティがあれば、その背負っている思いがきっと、大きなエネルギーとなって後押ししてくれたこともあっただろう。

Image: NIKE

チャレンジ後、当日の記者会見でフェイスはやり切った表情で語った。

「4分の壁」を打ち破る挑戦を経て、私は世界に不可能ではないと示せたと思います。 世界中の人々に「夢を見よう」と伝えるための試みでしたが、限界を決めることなく、自分は何ができるのかを確かめたかった。

この言葉通り、フェイスの挑戦は夢を見ることの大切さを我々に伝えてくれるような走りを見せてくれた。フェイスは小さい体を大きく伸ばし、力強く踏み出す一歩一歩から伝わってくる彼女のメッセージは、少なくとも心を揺さぶるほどのインパクトだった。結果は、自身が持っていた世界記録の4分07秒64を上回り、4分06秒42という驚異的な記録を打ち立てた。

「BREAKING4」は4分を切ることがムーンショット成功の分岐点だが、そのプロセスを経験したことで、小柄な体型のフェイスがひとまわり大きくなったようにも見えた会見だった。

Image: NIKE

わずかと思うかもしれないが、1秒22の短縮がどれほど意義のあることか。感動という言葉だけでは片付けられない、熱い魂がこもった4分06秒42の一幕は観戦している方も心拍が上がり、かつ人生の中でもっとも長い時間に感じた4分だったが、これほどまでに心を突き動かされる時間だったことはない。

14年前の2011年。当時17歳だったフェイスは世界ユース陸上選手権(U-18)の1500mのレースで金メダルを獲得した。果たしてあの頃、自分の夢がこんなに広がっていく世界を想像していたのだろうか。きっと当時から「夢」を大切に持ち続け、失敗を恐れずにチャレンジを繰り返してきたからこそ、今のフェイスがあり、そして伝えたいことがあるのかもしれない。

なお、当日のイベントの全編はこちらで視聴できる。

「BREAKING4」からおよそ1週間後の7月5日(アメリカ現地)。5月〜9月の期間に世界14ヵ国11都市で開催され、各競技の年間王者を決めるダイヤモンドリーグにて1500mのレースに出場したフェイスは、自身が持つ世界記録を0.36秒縮める3分48秒68で優勝した。

この結果は、「BREAKING4」に向けたプロセスとチャレンジが決して無駄ではなかったことを物語る。2025年9月、東京で行われる世界陸上でフェイスの勇姿を見れることを楽しみに待ちたい。

Source: ナイキ